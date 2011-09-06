Беларусь не исключает возможности восстановления работы магазинов Duty Free

Четыре года назад в Беларуси работали более полусотни магазинов беспошлинной торговли. Принадлежали, в основном, частникам. В их деятельности Комитет госконтроля усмотрел ряд нарушений. Президент поручил провести масштабную проверку, и опасения подтвердились.

Зачастую вместо того, чтобы вывозиться туристами, товары криминальными путями уходили внутрь страны, порождая коррупцию среди таможенников, пограничников и местных чиновников. По сути, был сформирован криминальный бизнес.

Александр Лукашенко:

Валюта в страну должна была поступать, но она поступала не в тех объемах. А спиртное и прочие товары шли не только прямо за границу, но больше всего в обратном направлении, что также создавало некую конкуренцию нашим предприятиям, и тогда начинали жаловаться наши производители.

В результате в 2007 году большинство таких магазинов закрыли, порядок в этом сегменте рынка навели. Недавняя проверка ошибок уже не выявила. И сегодня вновь звучат идеи дать беспошлинной торговле большую свободу. Подготовлен даже проект документа. Но условия работы здесь частного бизнеса выявили полярность взглядов некоторых госорганов. Предваряя дискуссию, Александр Лукашенко расставил акценты — в частности, по торговле белорусскими товарами.

Александр Лукашенко:

Ситуация мало изменилась и теперь. Отечественные товары в тех магазинах, которые были оставлены, составляют около 5%. И что, вы мне сегодня предлагаете играть в эту игру за 5% товара? Государству это надо? Нет. Народу это белорусскому надо, он что-то от этого получал или получает сейчас? Нет.

Я хотел бы услышать мотивацию, зачем мы затеваем эту вакханалию, кому она нужна, кому она выгодна, что при этом получит государство, какие объемы валюты потекут в страну.

Бизнес, действительно, доходный. По данным экспертов, приносить бюджету может десятки миллионов долларов. И это основной аргумент за беспошлинную торговлю, на который акцент делает правительство. В год перед закрытием такие магазины Беларуси заработали 79 миллионов долларов.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Я убежден в том, что этим бизнесом надо заниматься, чтобы привлечь в страну дополнительную валюту, получить деньги за аренду помещения.

Александр Лукашенко:

Если вы и так будете эффективно работать — раскручивать бренды и прочее, то и дьюти-фри нам не понадобится. Германия и без дьюти-фри продает свой товар, и за немецким товаром очереди стоят. Потому что там работают правительство и Министерство торговли нормально.

Главный вопрос, замечает Александр Лукашенко — как сделать бизнес честным и прозрачным. И чтобы он прибыли приносил стране больше, чем государство теряет на льготах.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Не была внесена норма, которая сегодня предлагается в проекте указа: освободить отечественную продукцию от обложения налогом на добавленную стоимость.

Предложений прозвучало много. И о том, как сделать этот бизнес выгодным государству, и как вернуть белорусские товары в дьюти-фри. Мнение представителей бизнеса — пока получается парадокс: на отечественные бренды спрос есть, но условий для их продвижения нет.

Елена Скрипель, директор ООО «Хелена Валери»:

Мы неоднократно обращались в правительство с просьбой дать равные права товарам белорусского производства. Белорусский товар заведомо не выгоден.

Предложение премьер-министра — торговлю должны осуществлять и государство, и частники для конкуренции и равных условий бизнеса. Есть идея даже увеличить налог с оборота.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы предлагаем серьёзно ужесточить систему контроля: обязательно паспорт, обязательно маркировка товара.

Николай Корбут, Управляющий делами Президента Республики Беларусь:

Надо сделать так, чтобы работник торговли не мог — не то что боялся — не мог нарушить эту норму.

Позиция Погранкомитета — дьюти-фри должны быть только в аэропортах, иначе держать все под контролем будет сложно.

Игорь Рачковский, председатель Государственного Пограничного комитета Республики Беларусь:

У нас через пункты пропуска люди ходят пешком, на велосипедах. В чём основание для таможенников, пограничников — он заехал, купил бутылку виски и её везёт. У нас есть основания его не пускать? Нет.

В пользу магазинов беспошлинной торговли были высказаны разные аргументы. Однако, ни представители правительства, ни бизнеса не смогли убедить главу государства в целесообразности восстановления прежней сети дьюти-фри. Никто из чиновников так и не предоставил точных расчетов, насколько это будет выгодно государству. В итоге президент принял решение: в эту сферу бизнес возвращаться может, но точечно. Условия будут прорабатываться в каждом конкретном случае. Главные из них — отсутствие коррупции, честность и прозрачность бизнеса, а также обязательная продажа белорусских товаров. Беспошлинная торговля в Национальном аэропорту будет расширена, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Вы меня не убедили в том, что овчинка выделки стоит. Поэтому я сегодня, извините, не могу принять это решение.

Льготы — вот тут крест надо ставить однозначно. Там где эти льготы, там беда. И мы будем иметь опять то же самое. Но, как в любом правиле, есть исключения. Надо дать право, и это решение надо принять срочно, — пусть эти люди работают в тех точках, которые уже есть. Прежде всего, в аэропорту. Идти ли нам на конкретные пункты на границу — я к этому не готов. И если и пойдём на какие-то пункты, то точечным образом. И под конкретные даже личности, под жестокие обязательства.

Проект будет доработан. Государственный интерес к этой теме объясняется не только экономической выгодой, но и стремлением к дальнейшей либерализации экономики. В последние годы сделано многое — от упрощенного налогообложения до заявительного принципа при открытии бизнеса. Всё это решения на долгосрочную перспективу. Очередным шагом может стать и возобновление работы дьюти-фри. Но послабление для бизнеса, как дал сегодня понять глава государства, не должно создавать почву для криминала.