Новости Беларуси. Беларусь может принять участие в строительстве второго калийного комбината в Туркменистане. Об этом сообщили 10 мая в Минске, где проходит межправительственная встреча. В последнее время товарооборот между странами немного снизился. Но есть наработки для новых совместных проектов. Одним из них может стать возведение нового предприятия по добыче калийных солей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Учитывая, что мы реализовали достойно и качественно проект по первому калийному месторождению, ввели его в эксплуатацию, сегодня оно действует, туркменская сторона, имея большие залежи калийных удобрений, объявила конкурс на следующие (второе и третье) месторождения. Соответственно, конкурс объявлен, белорусская сторона сейчас рассматривает присутствие и участие в данном проекте.

В марте 2017 года начал работу Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, в строительстве которого принимали участие белорусы. Это один из самых масштабных зарубежных проектов нашей страны. Беларусь также ведет подготовку специалистов для работы на этом предприятии.