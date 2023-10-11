Российские туристы предпочли провести новогодние каникулы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна возглавила рейтинг предпочтений у покупателей туров по предварительному бронированию отелей.

В топ-5 вошли также Турция, ОАЭ, Таиланд и Италия. Беларусь лидирует с показателем 7 % от всех бронирований и по России, и по странам СНГ. И наибольшим спросом у путешественников из соседнего государства пользуются в нашей стране гостиницы и квартиры в Минске, Бресте и Гродно.

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