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Два сейва Андрея Кареева попали в топ-10 вратарских спасений в КХЛ

17 сентября 2024 17:42
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Хоккеисты минского «Динамо» продолжают попадать в рейтинги минувшей игровой недели в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два сейва Андрея Кареева попали в топ-10 вратарских спасений в КХЛ-1

Так, вратарь «зубров» Андрей Кареев дважды оказался в топе самых эффектных сейвов. Голкипер отлично проявил себя в матче с «Витязем» и расположился на седьмом месте. А ранее он не оставил шансов игрокам «Спартака» и тем самым замкнул тройку лучших вратарских спасений. 

# Хоккей

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