Два сейва Андрея Кареева попали в топ-10 вратарских спасений в КХЛ

Так, вратарь «зубров» Андрей Кареев дважды оказался в топе самых эффектных сейвов. Голкипер отлично проявил себя в матче с «Витязем» и расположился на седьмом месте. А ранее он не оставил шансов игрокам «Спартака» и тем самым замкнул тройку лучших вратарских спасений.