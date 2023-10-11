МВФ пересмотрел свой прогноз по белорусской экономике

Если ранее аналитики прогнозировали рост ВВП Беларуси по итогам года в 0,7 %, то теперь ставят планку в 1,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, ранее другой международный финансовый институт – Всемирный банк – пересмотрел свой прогноз по белорусской экономике в сторону повышения на 3 %.

В апреле этот показатель, по данным аналитиков банка, был гораздо скромнее. Ранее Европейский банк реконструкции и развития заявил, что ВВП Беларуси в 2023 году может вырасти на 2 %. Очевидно, что речь идет уже не просто о восстановлении докризисных показателей производства, торговли и экспорта, а выхода на траекторию стабильного роста и прибавления ВВП.

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