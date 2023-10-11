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Как конфликт на Ближнем Востоке может подорвать долгосрочное равновесие мировой экономики?

11 октября 2023 16:53
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Война на Ближнем Востоке может подорвать долгосрочное равновесие мировой экономики и иметь последствия для инфляции, цен на нефть и рынков ценных бумаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В какую сторону качнется маятник, покажет время в зависимости от того, как долго продлится конфликт, насколько интенсивным он будет и присоединятся ли к нему другие части региона, отмечают экономисты.

Как конфликт на Ближнем Востоке может подорвать долгосрочное равновесие мировой экономики?-1

11 октября мировые финансовые лидеры встретились в Марокко на заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Перед центробанками встает дилемма: может ли конфликт в регионе крупных экспортеров нефти привести к новому витку инфляции или он нанесет удар, который пошатнет мировую экономику.

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# Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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