Белорусские производители получат скидки на аренду площадей в некоторых ТЦ. Рассказываем подробности

Новости Беларуси. Отечественные производители получат преференции на аренду площадей под свои фирменные магазины в крупных торговых центрах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ об особых условиях подписали владельцы ТЦ, Мингорисполком и Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Во-первых, предусмотрена скидка не менее 15 % на аренду; во-вторых, ставка не будет меняться в течение года с момента подписания договора. По необходимости владельцу бизнеса могут предоставить арендные каникулы на время строительно-монтажных работ. Также при согласовании условий собственника могут освободить от оплаты рекламных и маркетинговых услуг. Владелец торгового центра и производитель могут выбрать для сотрудничества одну или несколько льгот, а также договориться о других преференциях.

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