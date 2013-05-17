Беларусь и Вьетнам подписали 10 коммерческих контрактов на общую сумму $100 млн.

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает в ближайшие годы в торговле с Вьетнамом превзойти рубеж в полмиллиарда долларов. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Тан Зунгом. Президент подчеркнул, что наша страна готова к очень тесному сотрудничеству с этой республикой, чтобы вместе выйти на рынки соседних государств, третьих стран. Договорно-правовая база позволяет — свыше полусотни межгосударственных и межправительственных соглашений.

Александр Лукашенко:

Вьетнам для нас в Юго-Восточной Азии - ключевое государство. Мы были с Вами в самые трудные времена, которые Вы переживали. Я уверен, что после Вашего визита наши отношения интенсифицируются по всем направлениям, потому что товарооборот примерно 200 млн долларов в год - это не наш товарооборот с такой гигантской страной (90 миллионов населения). Мы можем с Вами сотрудничать по всем направлениям - от поставок обычных гражданских товаров до военно-технического сотрудничества. Наша задача в течние пары лет превзойти хотя бы полумиллиардный рубеж в нашем товарообороте.

Мы имеем те товары, в которых нуждается Вьетнам, вы имеете массу товаров, в которых мы нуждаемся. Поэтому наша задача - в ближайшие пару лет превзойти хотя бы полумиллиардный рубеж в нашем товарообороте. Нам очень важно сотрудничество с вами, чтобы вместе с вами выйти на рынки соседних государств, третьих стран. И это будет очень выгодно нам, но не в ущерб для Вьетнама.

Нгуен Тан Зунг, премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам:

Хочу заверить, что вьетнамское руководство, вьетнамский народ полны решимости и политической воли сделать все от нас зависящее, чтобы совместно с белорусскими друзьями сотрудничать по всем направлениям и поднять двусторонние отношения на более качественный уровень.

В свою очередь премьер-министр Вьетнама отметил, что обе страны связывают крепкие и давние узы дружбы. Он подчеркнул, что вьетнамский народ никогда не забудет помощи, оказанной белорусами в тяжелые времена. Вьетнамское руководство готово поднять двусторонние отношения на более качественный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вьетнам для нашего государства традиционный торговый партнер в азиатском регионе. Развивается диалог между странами и на высшем уровне. Президент Беларуси дважды посещал Вьетнам с официальным визитом — в 97-м и 2008-м. Ответные встречи были в 98-м и 2010-м годах. Во время нынешнего официального визита делегации Вьетнама уже подписано 10 коммерческих договоров на сумму свыше 100 миллионов долларов. Стороны прорабатывают возможность организации сборки двигателей и тракторов. Наши промышленники рассматривают перспективы создания во Вьетнаме совместных предприятий по переработке молока и комплексных удобрений. Идут переговоры по добыче калийных солей в Лаосе.