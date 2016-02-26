Новости Беларуси. Беларусь и Россия рассматривают вопрос снижения цены на российский газ. Соответствующие предложения готовят Министерства энергетики обеих стран. В ближайшее время аргументы каждой из сторон будут представлены на рассмотрение премьер-министрам, после чего, вероятно, и будет скорректирована стоимость.

Сейчас Беларусь закупает голубое топливо по цене более чем 143 доллара за тысячу кубометров. По мнению белорусской стороны. есть все основания для снижения этой цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Идет серьезная работа с российской стороной по этому вопросу. Буквально позавчера во время встречи премьер-министров Республики Беларусь и Российской Федерации этот вопрос обсуждался. Принято решение поручить профильным Министерствам (то есть Министерству энергетики Республики Беларусь с нашей стороны и Министерству энергетики Российской Федерации) собраться. Рассмотреть аргументы каждой из сторон и внести предложения премьер-министрам для принятия решения.