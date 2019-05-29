Прямой эфир

Беларусь и Италия рассчитывают в 2020 году превысить товарооборот в 1 млрд евро

29 мая 2019 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь становится все более привлекательной для итальянского бизнеса. Причем перспективу видят в таких не совсем традиционных сферах, как зеленая экономика и альтернативная энергия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Италия рассчитывают в 2020 году превысить товарооборот в 1 млрд евро-1

Об этом 29 мая в Минске сообщил посол Италии в Беларуси. Две страны во многом схожи: у нас нет богатых природных ресурсов – Италия, как и Беларусь в советское время, представляет в своем роде «сборочное производство». Поэтому в отсутствии нефти и газа главное, на что делают акцент бизнесмены – поиск новых ниш в работе.

Беларусь и Италия рассчитывают в 2020 году превысить товарооборот в 1 млрд евро-4

Марио Бальди, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Беларуси:
Мы очень довольны экономическим сотрудничеством с Беларусью. В 2018 году товарооборот достиг 800 миллионов евро. Мы очень довольны этой цифрой, но надеемся к 2020 году достичь миллиарда евро.

После отмены виз Беларусь стала более привлекательной и для итальянских туристов. 10 тысяч гостей из этой страны приехали к нам в 2018 году – это третий показатель после Польши и Германии. Посол Италии еще раз подтвердил, что его страна выступает за укрепление отношений ЕС и Беларуси.

# Беларусь-Италия # Экономика # Марио Бальди # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси изменили размер денежного довольствия для участников военных сборов
28 мая 2019 16:47

В Беларуси изменили размер денежного довольствия для участников военных сборов

Новости экономики за 28.05.2019
28 мая 2019 16:47

Новости экономики за 28.05.2019

Экскурсии по цехам и катание на тракторе. День открытых дверей прошёл на Оршанском инструментальном заводе
27 мая 2019 19:34

Экскурсии по цехам и катание на тракторе. День открытых дверей прошёл на Оршанском инструментальном заводе