Новости экономики за 17.05.2018

Новости Беларуси. Национальная экспозиция Беларуси представлена на крупнейшей в Азии международной выставке продуктов питания и напитков в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В коллективной экспозиции белорусских производителей принимают участие 28 компаний-экспортеров мясной, молочной, кондитерской и хлебобулочной продукции. Всего в 2018 году в выставке участвуют 3,5 тысячи компаний из 70 стран, среди них Австралия, Бразилия, Германия, Южная Корея. За 3 дня выставку посетят более 110 тысяч человек.

БЕЛОРУССКОЕ ПО ВКУСУ





Белорусские молоко и соки пользуются популярностью у жителей китайского города Ухань провинции Хубэй. Ежемесячно белорусский производитель молочной продукции направляет от трех до пяти железнодорожных контейнеров в эту провинцию. Вся белорусская молочка сразу раскупается, на прилавках магазинов не задерживается. Очевидно, что участие в инициативе «Один пояс и один путь» дает конкретные результаты и способствует более тесному сотрудничеству между Беларусью и Китаем. ЭКСПОРТ В АФРИКУ

Банк развития Беларуси выделил 70 миллионов долларов на финансирование белорусского экспорта в Африку. Это континент огромнейшего экономического потенциала, регион, к которому приковано особое внимание ведущих мировых экспортеров. Белорусские компании предлагают очень выгодные условия африканским партнерам, заинтересованным в приобретении товаров, работ и услуг из Беларуси. Африканская сторона в первую очередь видит потенциал сотрудничества в сфере развития инфраструктуры и сельского хозяйства. ПО ДОХОДАМ И РАСХОДЫ