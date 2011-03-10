Беларусь готова рассматривать предложения Сбербанка России по кредитованию инфраструктуры белорусской АЭС

Об этом 10 марта говорили в Правительстве.

Как заявил премьер-министр Михаил Мясникович на встрече с Германом Грефом, детали основных документов по строительству атомной станции и параллельной работе энергосистем Беларуси и России обсудят на заседании Совета Министров Союзного государства. Оно, как ожидается, пройдет 15 марта в Минске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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