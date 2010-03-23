Беларусь-Бразилия: экономика и футбол

Венесуэла, а теперь еще и Бразилия - отправные точки продвижения белорусских экономических интересов в Латинской Америке. Сегодня этот регион планеты среди мировых лидеров по темпам экономического развития.

Они добавляют красок в палитру европейского футбола. Бразильцы Леонардо и Джеферсон уже второй год играют за белорусскую команду. И уезжать пока не собираются.

Талантливых игроков для белорусского футбола на американском континенте тренирует бывший легионер минского «Динамо» Эду. В свою очередь, юные игроки из Беларуси проходят тренировочные сборы в Бразилии.

Валерий Стрельцов, генеральный директор ФК «Динамо»:

В малом возрасте они готовятся в Бразилии, в возрасте «под команду» — 18-19 лет — мы их поводим до основной команды. Те ребята, которые будут приезжать к нам, привнесут в наш футбол ту бразильскую искорку, которая нравится зрителю.

Блистательная игра и победа — как цель на футбольном поле, и на внешнем рынке. Некоторые договоренности о взаимной торговле между Беларусью и Бразилией уже есть и успешно работают. Еще серия результативных «матчей» в сфере экономического сотрудничества ожидается в ближайшее время.

Увеличить поставки экспортируемых и ранее калийных удобрений и наладить отправку через океан БелАЗов — об этом две стороны уже договорились.

Леонид Крупец, председатель Миноблисполкома:

Наша задача сегодня — работать в постоянном контакте и, не затягивая, решать те вопросы, которые определил глава государства, которые определены встречей. Мы будем нацелены и будем работать.

Открыть Америку. Новые контракты и рыночная перспектива для экономического взлета Беларуси. Бразилия и Венесуэла в этом вопросе могут стать выгодным трамплином и отправной точкой выхода на весь латиноамериканский материк.

Константин Андриевский, политолог:

Нашим предприятиям, которым там закрепляются, следует рассчитывать на жёсткую конкуренцию. Список представленных там стран довольно широк, начиная с Соединённых Штатов Америки и заканчивая Китаем.