Банк развития увеличил финансирование бизнеса, 60% средств пойдёт на сферу импортозамещения

Новости Беларуси. Банк развития вдвое увеличил финансирование бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финансовый институт за полгода направил более 3,5 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов, включая кредиты и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения.

Общая поддержка реального сектора экономики за шесть месяцев оценивается в 4,6 миллиарда рублей. Сумму экспортных кредитов Банк развития увеличил в 1,5 раза до 891 миллиона рублей. Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса стоила банку 143,5 миллиона рублей. При этом 60 % этих средств были направлены на финансирование экспортно ориентированных и импортозамещающих проектов.