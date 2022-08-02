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Банк развития увеличил финансирование бизнеса, 60% средств пойдёт на сферу импортозамещения

02 августа 2022 15:56
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Новости Беларуси. Банк развития вдвое увеличил финансирование бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финансовый институт за полгода направил более 3,5 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов, включая кредиты и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения.

Банк развития увеличил финансирование бизнеса, 60% средств пойдёт на сферу импортозамещения-1

Общая поддержка реального сектора экономики за шесть месяцев оценивается в 4,6 миллиарда рублей. Сумму экспортных кредитов Банк развития увеличил в 1,5 раза до 891 миллиона рублей. Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса стоила банку 143,5 миллиона рублей. При этом 60 % этих средств были направлены на финансирование экспортно ориентированных и импортозамещающих проектов.

Больше новостей экономики за 2 августа читайте здесь.

# Банк развития # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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