Президент Беларуси подписал сегодня ряд документов, касающихся либерализации экономики

Во-первых, Глава государства ввел мораторий на проверки субъектов хозяйствования Указом №689 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной и надзорной деятельности в Республике Беларусь».

Документ был подготовлен после того, как в Администрацию Президента поступили многочисленные жалобы на невозможность нормально работать из-за большого количества проверок. 2-ой важный законодательный акт, подписанный сегодня, - декрет №24 «О некоторых вопросах аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений». В нем предусмотрены меры по упрощению процедуры аренды. И минимальный срок её теперь составит три года. Этим же декретом отменена государственная регистрация договоров аренды. Когда нормативные акты будут введены в действие, для отечественных предпринимателей появится реальная возможность работать спокойно, регистрироваться без бюрократических проволочек и не ждать регулярных проверок.

Ещё один шаг навстречу бизнесу. На этот раз малому. Частные предприниматели уже в самое ближайшее время оценят все преимущества новых нормативных актов. Это возможность свободно регистрировать свои предприятия и спокойно работать. Чего стоит хотя бы решение о возможности накладывать мораторий на визиты различных проверяющих структур.

В условиях социально-ориентированной экономики малый бизнес расширяет сферы влияния в Беларуси. Страна делает большую ставку на вклад предпринимателей в экономику. Глава государства в свое время сформулировал белорусскую модель экономического развития. Она предполагает развитие частного сектора в сочетании с государственным и не в ущерб национальным интересам. Отношения власти и малого бизнеса строятся на позициях взаимовыгодного диалога. Рынки, выставочные центры – это их основное место работы. Порой дома они бывают гораздо меньше, чем в арендуемом помещении. И вопрос аренды – из разряда весьма денежных.

Итак, новые нормативные акты предполагают, что договор аренды может быть заключен сроком до 3-х лет сразу. И не нужно как ранее, перезаключать его каждые 12 месяцев и соотвественно каждый год собирать одни и те же бумаги. Этот пункт во всеобщей белорусской либерализации особенно одобряют отечественные представители малого бизнеса.

Они не дают спокойно работать – часто возмущаются предприниматели после очередного визита сотрудников МЧС, санэпидемстанции, налоговой и прочих представителей проверяющих структур. Указ Президента предполагает такую меру как своеобразный мораторий: появление нежданных гостей будет сведено к минимуму.

Регистрация по заявительному принципу – ещё один выигрышный момент новых нормативных актов. И реальный шаг по дебюрократизации. Интересный факт: с введением принципа «одного окна» увеличилось число граждан пожелавших открыть свое дело. За 9 месяцев текущего года юридических лиц зарегистрировано в 2.5 раза больше нежели в минувшем году.

