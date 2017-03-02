Андрей Кобяков: приглашаем грузинский бизнес в Беларусь

Новости Беларуси. О том, какие проекты в перспективе объединят белорусскую и грузинскую стороны говорили 2 марта и в правительстве. Одна из главных задач, которая в настоящее время стоит перед странами – увеличение товарооборота.

И это вполне выполнимо, считает белорусский премьер. В прошлом году в Тбилиси открылось белорусское посольство, и уже сегодня есть все предпосылки, для того чтобы выйти на большие цифры во взаимной торговле. Ну, а такие встречи, как сегодня, должны помочь в преодолении развличных нюансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Уровень отношений между нашими государствами позволяет обеспечить рост по ключевым направлениям нашего взаимодействия: промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия, фармацевтика, гуманитарное сотрудничество. К сожалению, у белорусских брендов (МТЗ, «Могилевлифтмаш», МАЗ), которые выходят на рынок вашей страны, много времени и сил тратится на поиск надежного и заинтересованного партнера. Поэтому для нас важны ваши рекомендации. В свою очередь приглашаем грузинский бизнес в Республику Беларусь.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

Прошедший год был ростом и в аспекте торговли, и в аспекте туризма между Грузией и Беларусью. Я уверен, что это будет продолжаться и в будущем. И результат углубления торговых и экономических и культурных отношений, которые мы наблюдаем. Это все идет на благо наших народов и благосостояние наших стран.