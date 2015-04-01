Андрей Кобяков: Беларусь рассчитывает на поддержку Всемирного банка при обсуждении дорожной карты с МВФ

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на поддержку Всемирного банка при обсуждении дорожной карты с Международным валютным фондом. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр нашей страны на встрече директором отдела Украины, Беларуси и Молдовы Всемирного банка Чимяо Фаном.

Глава Правительства подчеркнул, что взаимодействие Беларуси и Всемирного банка вышло на качественно новый уровень. Это сотрудничество в развитии дорожной инфраструктуры, систем водоснабжения и водоотведения, развитие лесной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Текущий инвестиционный портфель – это 7 проектов на сумму почти миллиард долларов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В нынешних непростых условиях мы рассчитываем на углубление партнерства со Всемирным банком как для создания новых точек роста, так и для проведения экономических преобразований. Мы приветствуем взвешенный и индивидуальный подход к анализу экономической ситуации в нашей стране и признательны всемирному банку за помощь в разработке дорожных карт для структурных реформ. Рассчитываем на активную позицию и поддержку Всемирного банка при обсуждении дорожной карты с Международным валютным фондом в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне в апреле 17-18-го.

Чимяо Фан, директор отдела Беларуси, Молдовы и Украины Всемирного банка:

Сейчас очень сложная внешнеэкономическая обстановка. В эти трудные времена мы, как представители Всемирного банка – долгосрочного партнера Республики Беларусь, хотели бы узнать, чем мы можем быть вам полезны. Отмечу, что мы за последние два года смогли удвоить портфель нашего взаимодействия с вашей страной и хотели бы сейчас посмотреть, как мы могли бы сделать следующий шаг в развитии нашего партнерства под вашим руководством.