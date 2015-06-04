Гиганты машиностроения Беларуси готовы расширить линейку праворульных транспортных средств для Индии

Новости Беларуси. Отечественные гиганты машиностроения готовы расширить линейку транспортных средств с правым рулем для индийского рынка. Об этом 4 июня заявил руководитель белорусского Правительства Андрей Кобяков на встрече с главой крупнейшего индийского холдинга.

Также речь шла о взаимодействии в сфере высоких технологий, нефтехимии, логистики и альтернативных источников энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы готовы вам предложить рассмотреть возможность создания совместных предприятий в вашей стране в отрасли машиностроения. В этой сфере Беларусь имеет общепризнанный опыт и свои уникальные технологии. Мы специально разработали адаптированные автомобили для индийского рынка правосторонние и готовы расширять линейку транспортных средств с правосторонним рулем, заинтересованы в потенциальном партнере в Индии.

Ракеш Гупта, глава индийского холдинга:

Хочу выразить признательность за возможность встретиться и готовность вести диалог. Я здесь уже два дня в составе группы экспертов. Также я принимал участие в визитах в различные страны. Такие, как Франция, Канада, Германия, Япония и другие. И прежде всего это объясняется тем, что мы ищем новые направления для инвестиций в новые страны.