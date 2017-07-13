Прямой эфир

Анатолий Калинин: условия кредитования многодетных семей и детей-сирот не изменятся

13 июля 2017 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Приоритет в строительстве и ремонте получат местные дороги. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Анатолий Калинин во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин: условия кредитования многодетных семей и детей-сирот не изменятся-1

Сегодня международные коридоры и магистрали соответствуют своему статусу, пришла очередь уделить внимание районам. При этом в ближайшие 5 лет на ремонт местных дорог будут направлены сразу два финансовых источника: дорожные сборы и кредит Банка реконструкции и развития. В правительстве Анатолий Калинин курирует в том числе строительную сферу.

13 июля у вице-премьера журналисты поинтересовались и новым видом поддержки в жилищном строительстве – субсидировании.

Анатолий Калинин: условия кредитования многодетных семей и детей-сирот не изменятся-4

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Указ № 240 создает новый механизм кредитования, где мы сможем в большей мере привлечь ресурсы наших коммерческих банков, нежели бюджета. А бюджет будет субсидировать ставку по снижению кредитной нагрузки. В первую очередь, не изменятся условия кредитования многодетных семей и детей-сирот.

В ходе рабочей поездки вице-премьер посетит предприятия Жабинковского района, а также строящиеся объекты – речной порт, здание прокуратуры и Западный обход в Бресте.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства # Анатолий Калинин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Додон: наша задача – создать условия, чтобы бизнес нашел взаимовыгодные проекты
13 июля 2017 06:43

Игорь Додон: наша задача – создать условия, чтобы бизнес нашел взаимовыгодные проекты

Новости экономики за 12.07.2017
12 июля 2017 19:53

Новости экономики за 12.07.2017

Более 60% рынка Молдовы – это тракторы МТЗ: Игорь Додон посетил Минский тракторный завод
12 июля 2017 19:14

Более 60% рынка Молдовы – это тракторы МТЗ: Игорь Додон посетил Минский тракторный завод