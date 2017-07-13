Анатолий Калинин: условия кредитования многодетных семей и детей-сирот не изменятся

Новости Беларуси. Приоритет в строительстве и ремонте получат местные дороги. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Анатолий Калинин во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня международные коридоры и магистрали соответствуют своему статусу, пришла очередь уделить внимание районам. При этом в ближайшие 5 лет на ремонт местных дорог будут направлены сразу два финансовых источника: дорожные сборы и кредит Банка реконструкции и развития. В правительстве Анатолий Калинин курирует в том числе строительную сферу.

13 июля у вице-премьера журналисты поинтересовались и новым видом поддержки в жилищном строительстве – субсидировании.