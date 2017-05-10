Анатолий Калинин: Беларусь и Туркменистан договорились о сотрудничестве в области авто- и железнодорожного сообщения

У туркменской стороны есть интерес к закупкам наших дизель-электрических поездов, медицинского оборудования, лекарств. Уже в 2017 году достигнута договоренность о поставках 550 мазов и тракторов. Кроме того в Туркменистане придутся кстати белорусские лифты, ведь в стране реализуется большая программа по замене этого оборудования. Беларусь в свою очередь заинтересована в поставках хлопка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Беларусь может принять участие в строительстве второго горнорудного калийного комбината в Туркменистане. 10 мая такую возможность обсуждали в Минске на заседании межправительственной комиссии двух стран. Впрочем, это лишь одно из направлений дальнейшего сотрудничества.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Договорились о сотрудничестве в области автомобильного и железнодорожного сообщения. Предложение с туркменской стороны строительства автомобильной дороги в Туркменистане. Также мы настойчиво предлагаем туркменской стороне поставки нашей железнодорожной продукции. Это путевое хозяйство, электронное техническое сопровождение железных дорог, поставки железнодорожных вагонов. Только в прошлом году мы поставили 380 железнодорожных вагонов.

Туркменских партнеров заинтересовал и наш Парк высоких технологий. Так что вполне вероятно, что новые проекты будут и в сфере IТ.

Делегация из Туркменистана проведет в Минске три дня. За это время они посетят ряд предприятий. В том числе вторую кольцевую дорогу, чтобы оценить новое бетонное покрытие.

Товарооборот Туркменистана и Беларуси в 2016 году составил 300 миллионов долларов. Задача на ближайшее время – достичь полмиллиарда.