Александр Лукашенко: впечатление, что правительство пассивно плывет по течению

Новости Беларуси. Уходящая неделя стала хорошим временем для подведения итогов и расписывания планов на будущее. Президент с правительством обсудили национальную экономику. По мнению главы государства – год особый. Начало новой пятилетки. Надо, чтобы последующие шаги соответствовали целям, обозначенным на пятом Всебелорусском народном собрании. Правительство докладывает, что в целом стабильность сохранена. А Президент обращает внимание на отсутствие роста экономики. Есть и другие настораживающие моменты. Внутренние резервы слабо используются как для снижения себестоимости продукции, внедрении новых технологий, так и в управлении предприятиями. На что будут делать ставку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По осени не только цыплят считают, но и подводят первые финансовые итоги. Какими темпами развивается экономика? Сколько денег окажется в обещебелорусском кошельке? Куда и как будем тратить в следующем году? «Стабильность есть, а роста нет», – именно так Александр Лукашенко на неделе описал состояние дел в белорусской экономике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Складывается впечатление, что вразрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий развития. То есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема. Приоритеты обозначены для всех и от вас требуется следовать им неукоснительно.

Но результаты работы стоит рассматривать в глобальном плане. Экономика Беларуси сегодня развивается на фоне стрессовых и неблагоприятных внешних сценариев. Не сбрасываем со счетов и ситуацию в экономике России.

Олег Ильин, директор агентства стратегического и экономического развития:

Основные внешнеторговые партнеры по-прежнему находятся не в лучшем экономическом состоянии. Если брать Российскую Федерацию, то, по прогнозам МВФ, экономика России по 2016 году вряд ли вырастет, а может даже упасть на 0,3%. Те показатели, которые были доведены до наших основных экспортеров по выходу на новые рынки, где были разработаны бизнес-планы по продвижению продукции на этих рынках, по-прежнему эффекта большого не дали.

Экономический блок правительства признает – до запланированных цифр действительно не дотянули. Отстают валовый продукт, показатели производительности труда. Мы по-прежнему больше покупаем, чем продаем. Одна из важных причин – нефтестрессы, которые для белорусской экономики создают непростые отношения с восточным соседом.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В июле-августе добавился новый фактор – это ограничение российской стороной поставок нефти. 1,6 млн тонн мы недополучили в третьем квартале. По цепочке уменьшились как объемы промышленного производства, так и соответствующие объемы торговли, оптовой торговли. Это очень чувствительный для нас момент, и я думаю, что мы в ближайшее время с нашими российскими партнерами все-таки найдем те необходимые решения, чтобы возобновить нормальные отношения в газовой сфере.

И даже на фоне таких непростых условий, специалисты отмечают: сделано немало. В стране обеспечили макроэкономическую стабильность, сумели существенно замедлить инфляцию и снизить стоимость кредитных ресурсов. А ряд показателей даже выше мировых тенденций. Например, рост ВВП за 7 месяцев – 110%, исторического максимума достигла и валютная выручка – 20 млрд долларов. Мы своевременно рассчитывается по внешним займам, наращиваем золотовалютные резервы.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Январь-февраль – это стрессовый период: цена на нефть – $30 и менее, курс российского рубля – 80 рублей за доллар. Март-июнь – это период восстановительного роста. Июль-август – период негативного воздействия, в первую очередь со стороны России в связи со снижением объема поставки нефти для переработки на наших НПЗ, а также за счет имевших место неблагоприятных условий в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ссылки на внешние условия не принимаются. Более того, всякие ссылки, всякие проблемы и сложности, планируя текущий год, мы предусматривали и не один раз, то есть они уже заложены в наши показатели. Они слабо используются как снижение себестоимости, внедрение новых технологий – я о резервах – так и в управлении предприятиями. Иными словами, в знаниях и технологиях – ключ к решению проблем и движению вперед.

Ту самую внутреннюю точку опоры готовы предложить экономисты. Инновационные технологии дают шанс отвоевать белорусской промышленности свою долю мирового рынка.

На этом металлургическом предприятии по инновационному пути пошли самостоятельно. В итоге производство, аналогов которого в Европе не существует. Буквально на днях на крупнейший вагоностроительный завод уйдет два вагона готовой продукции.

Альберт Тимофеев, главный инженер металлургического завода:

Этот новый цех открывает новые перспективы для предприятия в первую очередь экспортоориентированная продукция и импортозамещение для Республики Беларусь, поскольку в республике не было такого производства.

К слову, впервые за четыре года запасы готовой продукции сократились до 64%. Только предприятия Брестчины, например, вышли на шесть новых рынков сбыта. Впервые наладили поставки изделий для праздников и карнавалов в Бразилию, одежды в Португалию, спиртных напитков в Танзанию, детских игрушек в Ливан, Эквадор и Саудовскую Аравию.

Андрей Детюк, руководитель предприятия по производству машин для нанесения дорожной разметки:

Наша продукция пользуется спросом не только на рынке СНГ, но и в Европе и даже дальше Европы. Кроме таких традиционных стран экспорта как Болгария, Хорватия, Германия, поставляли свою продукцию и на Маврикий, и в Новую Гвинею.

Обсуждали и планы на будущий год. Главная задача – жить, что называется, по средствам и тратить меньше, чем зарабатываем. Основным источником дохода по-прежнему останутся пошлины и налоги. При этом налоговую нагрузку увеличивать не будут. Бюджет верстают по консервативному сценарию. Это значит, что намеренно занижают стоимость нефти и российского рубля. Даже при таких прогнозах финансовая картина выглядит оптимистично: ВВП увеличится, вырастут реальные доходы населения, заметно снизится инфляция и стоимость кредитов. Но это, скорее перестраховка, что бы новые волны мирового кризиса не раскачали бюджетную лодку. Надеется правительство на так называемый базовой сценарий.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

На 2017 год мы предполагаем профицитный бюджет. Эти 1,5 миллиарда мы закладываем для того, чтобы мы имели возможность рассчитываться по внешним долгам. Мы должны будем в ближайшее время по меньшей мере половину внешнего долга гасить за счет собственных ресурсов, а половину рефинансировать. С тем, чтобы на протяжении 5-6 ближайших лет заметным образом снизить внешнюю долговую нагрузку.

В условиях отставания от заложенных на пятилетку показателей, правительству предстоит решить еще одну задачу: распределить нагрузку на оставшиеся четыре года или догонять ускоренными темпами за несколько месяцев года этого.