Александр Лукашенко против предоставления автономии Национальному банку Беларуси

Новости Беларуси. 15 января Александр Лукашенко провел пресс-конференцию для представителей белорусских и зарубежных СМИ. Один из вопросов касался Национального банка страны. Президент ответил, что против предоставления автономии этому финансовому учреждению.

Этот вопрос был в числе тех, которые задавали Интернет-пользователи. Они не остались без внимания. Александр Лукашенко ответил на эти вопросы в числе первых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Национальный банк действительно у нас существует независимо, но Президент, и я это честно вам говорю, в любой момент может потребовать от Национального банка отчет, Президент может проконтролировать ситуацию, которая складывается в Национальном банке, и потребовать проведения кое-каких других мероприятий в интересах государства и нашего народа. Так пока будет.

Явно политический подтекст в вопросе. Посмотрите на Евросоюз, на США: как только там кризис наступил и рухнули некоторые финансовые организации и банки, мгновенно заговорили о контроле и ввели его. В России, например, пошли тем же путем и создают какого-то там монстра, который будет контролировать всю банковскую систему независимо от президента. Хотя она полностью управляется правительством и президентом. А нам говорят, что мы такие-сякие, все должно быть независимо. Это мне не ново. Как только все становится независимо и спросить некому, там начинается драка. Поэтому давайте по автономии мы все-таки будем аккуратнее рассуждать. Нигде, никакой, ни в одном государстве нет этой абсолютной автономии.

И никто сегодня, даже Станислав Богданкевич, не скажет, что Президент излишне давит на Национальный банк. Да, при отчете председателя Национального банка (вчера я встречался с председателем), и премьеру публично сказал, вы это видели, что хорошо, и финансы хорошо, и реальная зарплата. Но модернизация идет. Если мы не модернизируем предприятия, нам нечего будет делать в Едином таможенном пространстве, не говоря о ВТО. Это вопрос выживаемости, и меня волнуют сегодня денежные кредитные средства, это ведь долгие должны быть, длинные деньги, хватает ли их. Как Правительство и Национальный банк в этом направлении будут работать. Вот единственное мое требование. Я чочу, чтобы страна развивалась и развивалась экономика.