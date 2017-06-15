Александр Лукашенко предлагает консорциуму «Альфа-Групп» расширять присутствие на белорусском рынке

Бизнесмен отметил, что инвестиции в Беларусь его компанией уже насчитывают около 4 миллиардов долларов. Работают с прибылью, держится она на отметке в 10%.

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в расширении присутствия на рынке группы «Альфа-Банк». 15 июня об этом речь шла во время встречи Александра Лукашенко с председателем совета директоров банковской группы Петром Авеном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверно, имея наши близкие отношения Беларуси и России, удивительно то, что до сих пор такая мощная организация, группа, как ваша, имея такие возможности и финансовые, и материальные, не очень представлена в Беларуси. Хотелось бы, чтобы это получило дальнейшее развитие и чтобы все-таки ваша группа компаний увидела Беларусь и нашла свое место в Беларуси. Я готов подключиться к тому, чтобы ваша группа могла работать в интересах и Беларуси, и России с соблюдением всех законов и принципов ведения бизнеса, которым вы привержены, я это хорошо знаю.

Консорциум «Альфа-Групп» основан в 1989 году и является одной из крупнейших частных финансово-инвестиционных структур в России. Интерес в Беларуси – розничный рынок и электронный бизнес. В настоящее время внедряется новое мобильное приложение. Белорусский банк является одним из технологических лидеров.