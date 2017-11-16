Александр Лукашенко поручил разработать систему оплаты труда руководителей банков

Заработная плата в ней, по мнению Президента, должна начисляться по тем же принципам, что и в других сферах. И зависеть прежде всего от благосостояния страны, экономических показателей работы и эффективности управления. Ведь деньги, привлекаемые банками, в большинстве своем – это средства физических лиц и предприятий. Существующая же в отдельных организациях система бонусов позволяет неоправданно завышать доходы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы сегодня говорим о материальном обеспечении работников банков, вы должны знать мою позицию: чем богаче люди в стране, чем лучше для Президента. Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси. Сегодня никто не барствует. 500 долларов, или 1000 рублей, о которых мы говорили, с таким большим трудом правительство и Национальный банк с подконтрольными банками, так тяжело идет этот вопрос, так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому. То есть зарплата должна быть заработанной всегда, банкиры об этом говорят. Я их в этом поддерживаю. Второе. Не надо мне подкидывать записки, в том числе и правительства, Администрации Президента, Национального банка: зарплата, а бонусы – это не зарплата. Разве это не деньги? Можно выстроить такую систему, что ты будешь копейки получать в течение месяца, года в виде зарплаты, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят. Давайте смотреть в целом на то, как это будет выглядеть. Я только что говорил об уровне заработной платы в стране. Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, «скопищем жирных котов» (если вы не читаете это, я могу вам предоставить такие заметки, это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция).

Мы в последнее время, проведя оптимизацию, всю заработную плату для госслужащих выстроили. От премьер-министра до председателя сельского совета – все четко и определенно. Сокращаешься, появляются свободные деньги – забирай, распределяй среди оставшихся. Вот в эту систему должна быть вмонтирована и банковская система.

Президент поручил разработать четкую систему оплаты труда руководителей банков. Кроме эффективности управления, рентабельности капитала, собственникам при оценке работы топ-менеджеров предлагают учитывать многие показатели. К примеру, реализацию конкретных проектов, внедрение высоких технологий, удельный вес дистанционного обслуживания.