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Александр Лукашенко подписал указ о топливных картах. Для чего они нужны?

06 февраля 2020 19:05
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ о топливных картах. Он определяет порядок их выпуска и использования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко подписал указ о топливных картах. Для чего они нужны?-1



Рассчитаться на заправках, за проезд по платным дорогам, расплатиться за срочный ремонт машины, за питание и гостиницу для водителя – теперь безналичные деньги могут сниматься с различных носителей. Это может быть как пластиковая карта, так и виртуальный электронный номер, микрочип либо QR-код.

Александр Лукашенко подписал указ о топливных картах. Для чего они нужны?-3

# Банковские карты # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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