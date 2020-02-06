Александр Лукашенко подписал указ о топливных картах. Для чего они нужны?

Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ о топливных картах. Он определяет порядок их выпуска и использования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Рассчитаться на заправках, за проезд по платным дорогам, расплатиться за срочный ремонт машины, за питание и гостиницу для водителя – теперь безналичные деньги могут сниматься с различных носителей. Это может быть как пластиковая карта, так и виртуальный электронный номер, микрочип либо QR-код.