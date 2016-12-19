Александр Лукашенко: несмотря на географическую дальность Малайзии, мы имеем достаточно высокий товарооборот

Новости Беларуси. Беларусь и Малайзия должны расширять взаимную торговлю. Об этом заявил Александр Лукашенко 19 декабря во время встречи со спикером Палаты представителей парламента этого государства Пандикаром Амином Мулиа.

К этому моменту взаимный товарооборот превышает 130 миллионов долларов. Основной статьей белорусского экспорта являются калийные удобрения. А вот другая традиционная для нас продукция на малазийском рынке представлена мало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы давно ждали приезда высокого гостя, который бы представил здесь Малайзию. У нас установились добрые отношения с вашей страной. Несмотря на географическую дальность вашего государства, мы имеем достаточно высокий товарооборот. Единственный недостаток, что слишком узка номенклатура этого товарооборота. И в ближайшее время нам предстоит заняться именно этим вопросом. Думаю, что ваш визит явится как раз значительным шагом для того, чтобы расширить не только торгово-экономическое сотрудничество, но и наше политическое взаимодействие, особенно взаимодействие между парламентами. Я считаю, что в современном мире народная дипломатия имеет очень большое значение, играет очень большую роль. И вершиной этой народной дипломатии является межпарламентское сотрудничество. Потому что депутаты представляют интересы народов наших стран. Мы очень заинтересованы в развитии отношений с вами. Заинтересованы, потому что вы не предъявляете нам никаких предварительных условий, не ставите их перед нами, как это делают некоторые. Мы так же не имеем абсолютно никаких претензий к вам, так же не будем обуславливать наши отношения некими пунктами нашей программы. Мы готовы продолжать наше сотрудничество на основе того фундамента отношений, который у нас сложился.

Пандикар Амин Мулиа, спикер Палаты представителей парламента Малайзии:

Я хотел бы поблагодарить вас за теплый прием на белорусской земле. Сегодня мы уже подписали меморандум о сотрудничестве с белорусскими коллегами. И хотел бы заверить вас, что мы как законотворцы будем поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между правительствами наших стран.

Малайзия экспортирует электронное оборудование, нефть, каучук, пальмовое масло. А вот ввозят в эту страну прежде всего электронику, сельхозтехнику, транспорт, нефте- и металлопродукты, также химикаты. Из перечисленного ряда наша страна может предложить абсолютно все позиции. Для того, чтобы сделать сотрудничество между странами более тесным, необходимо в том числе подготовить договорно-правовую базу.