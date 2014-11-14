Белорусско-британский инвестфорум стартовал в Лондоне

Новости Великобритании. Белорусско-британский инвестфорум пройдет 14 ноября в Лондоне. Он соберет бизнесменов и официальных лиц двух стран. Стороны планируют обсудить перспективы и возможности будущего взаимовыгодного партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша делегация в Лондоне уже не первый день, и до начала переговоров представители Министерств экономики, финансов, Банка развития, Национального агентства по инвестициям посетили Лондонскую фондовую биржу. Разговоры о том, чтобы разместить здесь акции белорусских предприятий, ходят уже давно, и, по словам экспертов, это был бы серьезный шаг наших компаний на международную бизнес-арену.

Первый белорусский инвестиционный форум проходил также здесь, в Лондоне, в 2008 году. После него были Минск и Франкфурт.

Даниель, разработчик инвестиционного гида по Беларуси, по заказу британского бизнеса собрал информацию о предприятиях, которые могут стать серьезными торговыми партнерами.

Данель Крутцина, инвестиционный консультант:

Во-первых, как для многих стран привлекательность – заход через Беларусь в Таможенный союз. В Беларуси можно производить, но доступен рынок 170 миллионов потребителей. Это, наверное, самое основное. Второе – это уже по определенным секторам, где белорусская экономика либо может являться как ресурс для Британии, либо может быть экспортный рынок, либо может быть, как я уже сказал, место для инвестиций.

Лондон – крупнейший мировой финансовый центр. И сам факт проведения здесь такого форума – хорошая возможность улучшить инвестиционный имидж Республики. Беларусь сейчас действительно интересна для зарубежного бизнеса.

По данным исследований, главные плюсы Беларуси – это доступ на рынок Единого экономического пространства, низкий уровень коррупции, квалифицированная рабочая сила и неподверженность европейским кризисным явлениям.

Так что одна из основных задач нашей делегации – поиск потенциальных инвесторов и партнеров. Уже известно, что на форуме будут отдельно представлены Парк высоких технологий и Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень».

Чем еще будут удивлять наши компании британскую бизнес-элиту, мы узнаем совсем скоро.

Обновлено в 13.30 14.11

В Лондоне буквально полчаса назад стартовал белорусско-английский инвестфорум. Он собрал бизнесменов и официальных лиц двух стран. Только с британской стороны представлено около 140 компаний. Они работают в реальном секторе экономики в области автомобилестроения, энергетики, производства промышленного оборудования, IT- технологий.

Лондон – крупнейший мировой финансовый центр. Поэтому проведения здесь подобного форума – отличная возможность для привлечение инвесторов на белорусскую бизнес-площадку.

Беларусь ждет инвесторов со сложными, высокоэффективными и инновационными технологиями. Такое заявление прозвучало в Лондоне на белорусско-английском инвестфоруме. Он собрал бизнесменов и официальных лиц двух стран.

Обновлено в 19.30 14.11

Алексей Мартиненок, СТВ:

Местом встречи политических и бизнес-элит Беларуси и Великобритании Лондон был выбран не случайно. Город — крупнейший промышленный центр страны и один из крупнейших финансовых центров мира. Площадка, которой очень часто пользуются многие страны, в том числе и Беларусь, для привлечения инвестиций в страну.

Это уже четвертый по счету белорусский бизнес форум такого формата. Первый прошел тоже в Лондоне в 2008. Потом были встречи с представителями мирового бизнеса во Франкфурте и в Минске.

Форум организован в здании одного из Лондонских клубов. В историческом антураже – новейшие разработки и предложения от белорусских компаний. Интерес к ним серьезный.

Тим Макинтош, управляющий директор компании-инвестора:

Мы в течение двух недель ожидаем подписания договора о создании компании на территории Минской области. Она будет производить оборудование для водоочистных сооружений. Мы планируем работать не только на белорусский рынок, но и на страны СНГ.

Сэр Роджер Гиффорд, экс-лорд-мэр Лондонского сити:

Вместе мы можем многое сделать. Мой банк, в котором я занят, занимается развитием сотрудничества с прибалтийскими странами. И я считаю, что потенциал Беларуси – тоже очень большой. Особенно в сфере высоких технологий.

Делегация из официального Минска привела целый набор аргументов, почему сегодня выгодно работать в центре Европы. Яркий «денежный» пример. Беларусь – мировой лидер по экспорту айти услуг, и в то же время рабочая сила для этого сектора – в семь раз дешевле, чем в знаменитой американской силиконовой долине. Многие из тех, кто находился в зале услышали, об этом впервые.

Сергей Румас, председатель правления банка развития Республики Беларусь:

К сожалению, мы сталкиваемся со многими стереотипами, с одной стороны. С другой стороны есть определенный вакуум. Бизнесмены не знают, что придя в Беларусь, ты получаешь доступ на весь рынок Евразийского экономического союза.

Около двух миллиардов инвестиций пришло за последний год в Беларусь из Великобритании. Но цель форума – не только привлечь деньги, но и обменяться полезным для обеих экономик опытом.