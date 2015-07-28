Александр Лукашенко: Важнейшая задача в строительной отрасли – выгодно продать и обеспечить возврат валютной выручки в страну

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует снижения себестоимости стройматериалов. Такую задачу Александр Лукашенко поставил 28 июля, рассматривая проблемные вопросы развития промышленности стройматериалов. Кроме того, в списке поручений главы государства — повышение качества продукции и наращивание экспорта. Добавим, что отрасль стройматериалов в Беларуси — это около полутора тысяч предприятий и 130 наименований продукции. И ситуация сегодня непростая — рынки «сжимаются», конкуренция растет.

Еще 16 лет назад Дмитрий Кизевич начинал трудиться на цементном заводе в Красносельске простым рабочим. За это время и он шагнул по карьерной лестнице, да и само предприятие обновилось. Вся модернизация проходила на глазах. Теперь никаких тебе пыльных цехов — рабочее место сродни центру управления полетами. Все технологические процессы — на мониторе.

Дмитрий Кизевич, обжигальщик цеха обжига клинкера ОАО «Красносельскстройматериалы»:

На старом производстве мы следили за процессом визуально, ходили смотреть за оборудованием. Тут всё компьютеризировано, все процессы выведены на компьютер. Условия труда, вы сами видите, сидим в отдельном помещении. Естественно, и зарплата выше в сравнении с тем производством.

От мокрого способа производства клинкера, а это основа для будущего цемента, перешли на заводе к сухому. Это позволяет вдвое экономить энергоресурсы на производство стройматериала. Сегодня красносельский цемент идет на строительство Минской кольцевой и даже на АЭС. Продают материал в Польшу, Прибалтику и Россию.

Владимир Мойса, главный инженер ОАО «Красносельскстройматериалы»:

Если при старом способе у нас было в арсенале 4 вращающейся печи, они выпускали 4 тыс. тонн клинкера в сутки, то сегодня одной печью можем выпускать 5 тыс., то есть одна печь заменила все четыре, даже на 20% выше. Это дало возможность покрыть дефицит клинкера, который у нас ощущался предыдущие годы. Возрос объём производства цемента в том ассортименте, который необходим рынку.

В середине 2000-х в строительном комплексе стартовала большая модернизация. Только на трех цементных производствах, например, были запущены новые технологические линии. В итоге сегодня мощности увеличились вдвое. Плюс обновили еще более сотни производств. Работают в основном на отечественном сырье, благо, его для выпуска стройматериалов хватает. Вообще, строительные продукты в Беларуси выпускают полторы тысячи предприятий. Цемент, плитка, стекло, железобетонные конструкции, кровля, кирпич, щебень. Сегодня большая их часть идёт покупателям на внутреннем рынке. Плюс пятую часть стройматериалов продают за рубеж. Президент считает, что созданы все условия, чтобы прибавить в экспорте.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас созданы условия не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но и для наращивания экспорта, о чем мы с вами говорим уже не первый год. Однако из-за обострения конкуренции, сжатия внешних рынков на первый план выходят вопросы качества и конкурентоспособности нашей продукции. Важнейшая задача сейчас – выгодно продать и обеспечить возврат валютной выручки в страну. От этого зависит, рассчитаются ли модернизированные предприятия по кредитам. Пока же практически 80% производимых в стране стройматериалов реализуется на внутреннем рынке.

«Кредитная ноша» тяжела для строительных предприятий. Деньги брали на развитие, но выплачивать займы на фоне падения спроса непросто. Стройкомплекс переживает не лучшие времена. Рынки «сжимаются». Российский сегмент сократился наполовину. Да и конкурировать белорусским производителям с российскими нелегко — газ у них дешевле. А ведь производство стройматериалов — дело энергозатратное.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Если бы вовремя мы не провели модернизацию и не поработали так с себестоимостью, как сегодня она сложилась, то цементная отрасль в этих условиях сегодня практически и не существовала. В 2015 году получили среднюю себестоимость по заводам 42 доллара. Это, если посчитать, что было в 2012 году, себестоимость была 82 и выше. Глава государства поставил задачу, что основным критерием по оказанию финансовой поддержки для предприятий цементной, стекольной промышленности является еще максимальное снижение себестоимости.

Хоть и ориентирована промышленность строительных материалов на близкие рынки — выгодно продажи материалов в радиусе 700-т километров — производители находят новых покупателей. Даже в Америке, Франции, Австрии. Правительство предлагает поддержать белорусских производителей стройматериалов в ближайшие пару лет. Речь в первую очередь о цементной и стекольной промышленности. Чтобы они могли в этих непростых условиях удержаться на плаву. Это возможно, но президент сделал акцент, что в первую очередь предприятия должны приложить максимум собственных усилий к снижению издержек. Чем их меньше, тем «легче» себестоимость строительного продукта. А ведь от этого и «пляшет» конкурентоспособность на рынке.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне докладывают о снижении спроса на продукцию, ухудшении динамики производства в отрасли, низкой отдачи и неэффективном использовании дополнительных мощностей.

Напоминаю, что по вопросам развития производства строительных материалов мною был дан ряд конкретных поручений. В этой связи я хотел бы услышать от Правительства следующее. Первое: как выполняются эти поручения, что мешает успешной работе организаций. Во-вторых, что конкретно сделано по финансовому оздоровлению предприятий стройиндустрии, какие дополнительные меры в арсенале Правительства. Третье: какие шаги предполагается предпринять для кардинального решения накопившихся проблем. Нам необходимо определить, что в первую очередь предстоит сделать для развития отрасли, а также выработать системные подходы к решению стоящих задач.

Прошу не забывать, что речь идет о градообразующих предприятиях с многочисленными трудовыми коллективами. Благосостояние более 50 тысяч работающих и их семей напрямую зависит от стабильного функционирования этих предприятий.

Есть в отрасли и складские запасы. Но тут можно сделать скидку на сезонность строительных товаров. Уже в сентябре Минстройархитектуры прогнозирует всплеск спроса.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Мы рассчитываем на активность с сентября по строителям Российской Федерации. Мы заключили ряд контрактов по строительству жилья на территории Российской Федерации. Буквально в середине августа в Калужской области с губернатором мы заложим капсулу — начало строительства микрорайона на 360 тыс. кв. метров. В этом году мы рассчитываем где-то 54 тыс. начать строительство, поэтому динамика той работы, которую мы сейчас проделываем и на внешних рынках, должна, во всяком случае, удержаться на уровне, сложившемся сегодня.

Предложенные Правительством меры и действия профильного ведомства позволят защитить внутренний рынок, в частности, производителей стройматериалов, в этот период волнений на рынке внешнем. В Минстройархитектуры нацелены на то, чтобы сохранить трудовые коллективы этих заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.