Верховная рада Украины со второй попытки продлила полномочия Владимира Зеленского. Поддержали инициативу 268 депутатов, 12 не голосовали. Данные следуют из снимка табло с результатами, опубликованного на сайте Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне, 24 февраля, голосование по этому вопросу провалилось. Парламент должен был поддержать Владимира Зеленского, однако все пошло не по плану. Заявление о продлении срока набрало лишь 218 голосов. Также за происходящим наблюдали прибывшие в страну лидеры ЕС. Таким образом, украинский парламент наглядно продемонстрировал европейским союзникам, что авторитет Зеленского тает на глазах.

Напомним, его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Отказ от президентских выборов вызвал критику, в том числе со стороны Владимира Путина. Он, в свою очередь, поставил под сомнение легитимность Зеленского.

Того же мнения придерживается и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, который накануне заявил о низком рейтинге политика, упавшем до 4 %. По мнению президента США, Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании конфликта.