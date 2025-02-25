ЕС предложил Украине свою сделку по минеральным ресурсам

В рамках этого партнерства Украина могла бы предоставить 21 из 30 основных материалов, в которых нуждается Европа. Это предложение Сежурне озвучил во время визита в Киев вместе с руководителем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

ЕС предложил Украине сделку по добыче полезных ископаемых, заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп отметил, что власти Киева не подписали соглашение с руководителем Министерства финансов США Скоттом Бессентом, пока тот прибыл в Украину.

Ранее Трамп обвинял руководство Украины в срыве договора о редкоземельных металлах в обмен на американскую помощь, заявляя, что Зеленский уговорил США выделить 350 миллиардов долларов на войну. Он подчеркивал, что Европа получает компенсацию, а США лишь финансируют Украину.