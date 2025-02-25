В Белом доме состоялись переговоры Макрона и Трампа

Евросоюзу бы сейчас тоже вплотную заняться экономикой, переживающей не лучшие времена. Но фокус внимания вновь сместился. На этот раз из-за смены риторики Вашингтона по отношению к России после скандальной Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь европейские политики вынуждены протаптывать дорожку к Трампу, чтобы вновь заручиться поддержкой США. Так, 24 февраля в Белом доме приняли президента Франции Эммануэля Макрона. Правда, приняли не со всеми почестями. Трамп даже не вышел его встретить, что в Европе посчитали страшным унижением и даже поводом сменить власть. Основной темой переговоров двух политиков стало участие Европы в урегулировании конфликта в Украине.

В ходе пресс-конференции Макрон не один раз дал понять, что Европа готова взять на себя гарантии безопасности Украины и направить миротворцев для сдерживания России. Однако Трамп заявил, что ему намного важнее заключить сделку в интересах России и с минимальными потерями для США.