В Белом доме состоялись переговоры Макрона и Трампа

Евросоюзу бы сейчас тоже вплотную заняться экономикой, переживающей не лучшие времена. Но фокус внимания вновь сместился. На этот раз из-за смены риторики Вашингтона по отношению к России после скандальной Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь европейские политики вынуждены протаптывать дорожку к Трампу, чтобы вновь заручиться поддержкой США. Так, 24 февраля в Белом доме приняли президента Франции Эммануэля Макрона. Правда, приняли не со всеми почестями.
Трамп даже не вышел его встретить, что в Европе посчитали страшным унижением и даже поводом сменить власть. Основной темой переговоров двух политиков стало участие Европы в урегулировании конфликта в Украине.
В ходе пресс-конференции Макрон не один раз дал понять, что Европа готова взять на себя гарантии безопасности Украины и направить миротворцев для сдерживания России. Однако Трамп заявил, что ему намного важнее заключить сделку в интересах России и с минимальными потерями для США.
Дональд Трамп, президент США:
Я рад, что президент Макрон согласен с тем, что расходы и бремя обеспечения мира должны нести страны Европы, а не только Соединенные Штаты. Европа должна взять на себя эту центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. Однако это не очень большой шаг. Большой шаг – это то, какие решения примет США в течение следующих нескольких недель.
Дональд Трамп также допустил завершение конфликта в Украине «в течение нескольких недель», что, конечно, маловероятно. Тем не менее переговоры прошли под ощутимым напряжением. Политики не сошлись ни в одном из своих заявлений, и Макрон вернулся домой ни с чем.
Однако Европа продолжит биться в закрытую дверь, за которой, по мнению еврочиновников, происходит сближение Москвы и Вашингтона. Так, 27 февраля в США с визитом прибудет премьер Великобритании Кир Стармер. Эксперты опасаются, что подобные беспочвенные поездки могут стать началом открытого противостояния Штатов и Европы.