Александр Лукашенко: Мы жили без МВФ, и будем жить. Не надо переживать, что мы рухнем

Новости Беларуси. 17 декабря Президент пообщался с журналистами. Репортеры спросили у главы государства, не является ли модернизация, в различных отраслях промышленности, в том числе текстильной и деревообработке - структурными реформами, которых требует от Беларуси Международный валютный фонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это структурная реформа, но не в интересах тех, кто держит МВФ. Им бы было лучше, если бы мы эти предприятия завтра распродали, не важно, кому, даже гражданам Беларуси. Они купят у наших граждан. Вы видели, как на «Коммунарке» это было. Вот это им, наверное, надо. МВФ – это политическая организация. Вот и всё. Поэтому, ну, говорят, советуют где-то, мы слушаем. Какая-то доля справедливой критики. Доля нормальных предложений есть – мы используем. Но жить будем своими мозгами. Вы увидите через год: вот то, что мы проехали с вами, на морозе мерзли, вы увидите, к следующей зиме и деревообрабатывающая компания – а это 9 мощнейших, это не цеха, которые мы видели, это 9 мощнейших компаний будут самые современные. У нас уже сегодня, мы говорим о том, хватило бы нам спелого леса – у нас леса много, но не весь же спелый – вот в год лесосеки, чтобы их обеспечить. Вот поручил посчитать. Скоро поеду в лес, буду смотреть, как выполнили программу лесоразведения наши лесники. Но пока у нас лес пропадает, часть, на корню, мы его не полностью используем. Поэтому мы сделаем все сами. Поможет нам МВФ – спасибо. Помогли небольшой кредит – мы им сказали спасибо, обслуживаем, вернем вовремя. Не помогут – обойдемся без них. Вы знаете, что такое помощь: никто вам под 2-3 процента кредит не даст. Это 7-10 процентов, а это за 10 лет – 100 миллионов взял евро, 100 еще заплатишь за проценты. Поэтому жили мы без МВФ, и будем жить. Спокойно, не надо особо тут переживать, что мы рухнем. Не рухнем, как кому-то хотелось. Но нас поделить хотят. Хотят, чтобы мы быстро продали, продали, желательно, МВФ в интересах Запада будет работать, Америки. Они - основные учредители. Понятно, мы тоже это понимаем. Это нормально. Но нормально для них. А для нас нормально, если это будет для белорусов нормально. И в этом ключе я буду действовать, чего бы это мне ни стоило. Я - белорусский президент, а не руководитель МВФ или, знаете, подручный Соединенных Штатов Америки или Евросоюза. Я белорусский президент, им и останусь.