2-комнатная квартира в Минске всего за Br700 тысяч в месяц!

Новости Беларуси. Анна с мужем и маленьким ребенком заселились в эту арендную квартиру полтора месяца назад. Двухкомнатную, площадью сорок четыре квадратных метра, в десяти минутах езды от центра Минска. Большинство молодых семей только мечтают снять такое жилье. Тем более, всего за миллион белорусских рублей в месяц плюс оплата коммунальных услуг.

До этого молодая семья делила квадратные метры с родителями, дожидаясь очереди на строительство собственной квартиры в райисполкоме. Даже не догадывались, что теперь можно так просто и дешево арендовать жилье.

Анна Войтко:

Получилось все спонтанно. Я даже не знала про них. Позвонила подруга, сказала что есть, можно написать заявление. Поехали, написали, через недели три нам позвонили, сказали, что есть квартира. Если хотите — приезжайте. Все. Мы приехали, написали. И нам дали ее!

На оплату собственного жилья теперь приходится тратить примерно четверть семейного бюджета. Они, конечно, продумывали вариант снять квартиру с помощью агентства, но цены там предложили такие, что скорее пришлось бы снять последнюю рубашку. Арендная квартира досталась хоть и без особых изысков, зато есть за что ее обустроить.

Анна Войтко:

И телевизор, и кухню новую мы купили. Ну, всякие мелочи, которых здесь не было. Лампочки-розеточки всякие.

В Минске государство уже сдало в аренду 144 арендные квартиры. А вообще такая практика стала возможной после принятия Указа №512, когда у нас впервые появилось понятие государственного жилищного фонда коммерческого использования. Развивается этот фонд не очень активно — в столице сейчас осталось 78 нераспределенных квартир. К слову, их адреса и цены можно узнать на сайте своего района. Фактически любой белорус может написать заявление на эти метры. Но преимущество будет у тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Мы выбираем тех, кто стоит в очереди нуждающихся. И получит квартиру тот, кто дольше всех стоит в этой очереди из числа тех, кто подал такое заявление. И учитывая то, что сейчас в очереди в городе у нас 264 тысячи людей, тем, кто не состоит в такой очереди, квартира, образно говоря «не светит» в ближайшее время.

Спрос на такие квартиры сейчас просто огромный. Начальник управления жилищной политики логично замечает, что из-за цены. К слову, не самой привычной глазу тех, кто привык рассчитываться за съемное жилье круглой сумой долларов. Здесь все подсчитано до рубля. По специальной формуле. Ее основные слагаемые это метраж и специальный коэффициент, который зависит от места расположения квартиры. В результате такой математики получаются очень даже приемлемые цены.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

По улице Голодеда 11 есть 2-комнатная квартира, 44 метра — стоит 707 202 рубля Если на Партизанском проспекте 28-1, то такая же двухкомнатная квартира будет стоить 1 196 400.

Ирина Дарвоед, риэлтор отдела аренды агентства недвижимости:

Вчера у нас была квартира: Партизанский проспект, дом 32-2. В наличии была мебель, бытовая техника, не было стиральной машины. Предложили мы 350 долларов. В этот же день была сдана.

В агентствах недвижимости на вооружении другая формула. Хоть слагаемые и те же, результат отличается в несколько раз. За двушку просят минимум триста долларов, причем, цены продолжают расти. Скачок стоимости спровоцировал традиционный осенний ажиотаж студентов. И рынок до сих пор держит такую высокую планку.

Ирина Дарвоед, риэлтор отдела аренды агентства недвижимости:

180-200 долларов — еще полгода назад можно было снять квартиру. На сегодняшний день даже за 250 долларов это проблематично.

За счастливчиков, которые арендовали жилье у государства здесь готовы порадоваться, но пока остальные претенденты стоят в очереди и ждут — «будьте любезны»: 300 у.е за «двушку» на окраине. Появление альтернативы в виде арендных квартир и домов агентства недвижимости практически не волнуют. Не те масштабы, чтобы повлиять на цены.

Важная деталь: в Беларуси около девяносто процентов жилого фонда — приватизировано.

В то время как во всем мире собственники и арендаторы жилья образовали два практически равноценных лагеря. В каждой стране между ними своя пропорция. Только в Нидерландах соотношение примерно пятьдесят на пятьдесят. В остальном мире — собственники лидируют, но не с таким колоссальным отрывом, как белорусские.

У нас пока другая практика. Большое количество людей становится собственниками с господдержкой. И до недавнего времени, пока не ужесточили правила постановки на очередь, некоторые этим выгодно пользовались. Зачастую используя своё жильё в коммерческих целях.

Так в столице образовалась вершина финансовой пирамиды аренды недвижимости. Набрал обороты самый прибыльный бизнес: посуточной сдачи жилья. Руслан признается, знаком с коллегами, у которых в обороте находится и по десять, и по двадцать квартир. Еще несколько лет назад большинство таких предпринимателей были в разряде «черных риэлторов». Да и сейчас далеко не все из них платят налог с каждой своей доходной квартиры. Плюс ко всему, некоторые «бизнесмены» ухитряются сделать капитал буквально из воздуха.

Руслан, индивидуальный предприниматель:

Снимают квартиры дорогие, по полторы тысячи долларов, по тысяче на длительный срок. А сами пересдают на сутки. Не платя налоги. Хозяева даже не догадываются. А они хорошие деньги имеют. Сколько так можно заработать? Полторы-две-две с половиной тысячи в месяц в зависимости от места.

По сравнению с такими суммами цены на сайте исполкома кажутся благотворительной акцией. Пока «местечкового» масштаба. Но дело не стоит на месте: в мэрии решили строить целые арендные дома. В ближайшие годы «под ключ» сдадут три тысячи коммерческих квартир. Площадки для строительства уже определены, проектная документация в разработке.

Сейчас заканчивается строительство двух первых минских арендных домов. Они будут входить в комплекс Парка Высоких Технологий. Суть его в том, что на одной площадке можно будет работать, жить, отдыхать и обучать детей. Масштабный проект планируют реализовать к концу будущего года. И преимущества при распределении квартир будут иметь сотрудники ПВТ.

Проект, что называется «по заслугам»: в прошлом году финансовый оборот ПВТ составил около 240 млн долларов, но для того, чтобы развивать успех, нужны условия. В том числе — жилищные. С помощью двух арендных домов чиновники Мингорисполкома планируют помочь удержать на рабочих местах талантливую молодежь. Получится это сделать или нет — покажет только сам факт их заселения. Но идея хороша, как и сам принцип арендных квартир.