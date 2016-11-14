Александр Лукашенко: модернизированное ОАО «Могилевхимволокно» к 2020 году должно стать совершенно новым предприятием

Новости Беларуси. К 2020 году на «Могилевхимволокно» должно быть создано совершенно новое предприятие. Коренные перемены обеспечит модернизация. Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время посещения гиганта химической промышленности. Глава государства подчеркнул, что необходимо не растягивать сроки, а завершить намеченное как можно скорее. Модернизация пройдет в два этапа, ее результат позволит производить ту продукцию, которая сейчас востребована на рынке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы параллельно делаем два этапа. Ваша задача – договориться с немцами по оборудованию. Строители будут работать сутками. Это от нас зависит. Мы это сами сделаем, но суперсовременное предприятие. Если надо убрать эти потолки черные, хоть они и не плохие, значит, убирай, если красить – крась. Должно быть не в сарае хорошее оборудование. А суперсовременное. Первый, второй этап, который выведет нас на прибыльную работу, должен быть закончен в 2020 году к 7 ноября. Второй вопрос с немцами – это кредит. Но в 2020 году мы должны вывести предприятие на рентабельное производство.

Напомним, Президент совершает рабочую поездку в Могилевскую область. Еще утром Александр Лукашенко ознакомился с перспективами развития областного центра.

Главе государства доложили о выполнении его поручений по благоустройству. Так, основные работы по изменению облика города должны завершить к 2020 году.

Уже сегодня Президент смог оценить и реконструкцию автомобильного моста через Днепр, а также благоустройство набережной. Еще одна тема разговора – система оплаты труда белорусов. 14 ноября Президент поручил: уже в следующем году среднюю зарплату должны вернуть на уровень в 500 долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

По заработной плате. Уровень ваш и уровень республиканский.

Владимир Цумарев, председатель Могилевского горисполкома:

По сентябрю у нас было 697 рублей. По городу Могилеву зарплата растет, мы это видим.

Александр Лукашенко:

Готовьтесь набрать среднюю зарплату в $500 в будущем году. Мы не можем на такой зарплате держать людей. Я не говорю, что должны платить незаработанные деньги. Ни в коем случае. Иначе мы вернемся к тому, с чего начинали два года назад. Мы должны стимулировать, подталкивать руководителей частных и государственных предприятий к тому, чтобы мы к $500 приблизились. Это не бешеный какой-то уровень.

Владимир Цумарев:

У нас была средняя зарплата по Могилеву $550, пока не подскочил доллар.

Александр Лукашенко:

Надо поставить задачу: 500 в будущем, через два года выйти на тот уровень. Но это будет качественно другой уровень при фактически стабильной инфляции.

Во время посещения предприятия Президент также пообщался с трудовым коллективом. Тем затронули немало. Еще раз прозвучала оценка недавним переговорам с Президентом Турции. Прокомментировал белорусский лидер и исход выборов в США. Также рассказал, сколько Беларусь потратит на организацию вторых Европейских олимпийских игр.