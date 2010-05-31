Александр Лукашенко: Минская область не должна держаться только на двух китах — «Беларуськалии» и «БелАЗе»

Два года на то, чтобы Минская область стала примером для остальных регионов Беларуси. Такая сверхзадача стоит перед новым руководством края.

Кандидатуру Бориса Батуры областной Совет депутатов одобрил. Все согласны с тем, что в посткризисный период области требуется глава с серьезным опытом. Министр ЖКХ, вице-премьер, восемь лет в кресле губернатора Могилевской области, спикер верхней палаты Парламента — это всё о Батуре.

За несколько последних лет руководство Минской области сделало немало хорошего. Например, урожай зерна в регионе достиг 2,5 млн тон в год. Однако помимо положительного опыта, есть и недостатки. А Минщина — это не только центральный, но и крупнейший регион страны, поэтому спрос с него, соответственно, больший. Президент приехал, чтобы поговорить с активом Минской области об имеющихся проблемах и путях их скорейшего решения.

Среди направлений, которые предстоит подтянуть Минщине, — промышленность. Конечно, есть такие гиганты, как «Беларуськалий» и «БелАЗ». Однако остальные 350 предприятий области пока до необходимых результатов работы не дотягивают. За пятилетку регион почти ни разу не стал лидером по производству промышленной продукции. Недостаточно активно идет работа по привлечению инвестиций. Надо что-то делать с разгрузкой складов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Область не должна держаться только на двух китах — «Беларуськалии» и «БелАЗе». В регионе работает почти 350 промышленных предприятий и их развитием следует заниматься последовательно и системно. Но четверть из них снизили объемы производства за эти четыре месяца. Причем львиная доля готовой продукции остается на складах. Проблема ее сбыта для вашего региона возникла не вчера. Наиболее остро она начала проявляться с 2006 года. На сегодняшний день, несмотря на некоторые подвижки в обществе, отмечается один из самых высоких уровней запасов готовой продукции на складах промышленных предприятий. В прошлом году я поручил председателю облисполкома, Минского горисполкома взять на себя руководство по разгрузке складов. От нынешнего руководства я также требую повышенного внимания к этой проблеме.

Формулируя задачи перед активом Минской области, Президент объяснил, почему потребовалась ротация кадров. Беларусь, как и другие страны, вступила в послекризисный период — это очень непростое время. А Минщина объективно утратила темпы развития. Тандем из опыта и молодости — Борис Батура и его заместитель Валерий Иванов — оперативный ответ на новую ситуацию, чтобы избежать застоя. Ничего чрезвычайного здесь искать не стоит — говорит Президент.

Александр Лукашенко:

Главное для нас — это экономика. Область начинает искать темпы в своем социально-экономическом развитии. Падает эффективность сельхозпроизводств. Конечно, этого я допустить не могу. Нам нужны показатели эффективности. Нам нужны не просто молоко и мясо сегодня, а молоко и мясо, которое приносили бы не только хозяйствам, области, но и стране деньги. А просто накормить молоком и мясом — это уже давно прошедший этап.

Назначая Бориса Васильевича губернатором, одновременно было принято решение назначить его первым заместителем Валерия Николаевича Иванова, который очень хорошо владеет вопросами развития агрокомплекса, работал эффективно с Борисом Васильевичем.

Решение таких задач невозможно без решения кадрового вопроса. Президент заметил, что на Минщине вот уже полгода вакантны места 19 руководителей сельхозорганизаций. Не все гладко с медработниками. Есть и нежелательная текучка кадров.

Отдельно Александр Лукашенко остановился на теме молодых специалистов. Выпускники должны доезжать к местам своего распределения.

Александр Лукашенко:

Уехал специалист вообще без вашего ведома куда-то на работу в другое место — вы должны немедленно вникнуть и разобраться с тем, кто его принял на работу. Я не собираюсь в очередной раз говорить, почему я выдвигаю такие требования. Прежде чем идти в сельское хозяйство или здравоохранение, человек должен подумать перед поступлением в этот ВУЗ: или ты поступаешь сам и учишься за свои деньги — и скатертью дорога, извините за грубость, занимайся, чем хочешь, ты заплатил за образование, или же ты — а их большинство — учишься за государственный счет, но тогда государство вправе тобой распорядиться .

Беспокоит Главу государства и работа сельхозпредприятий. Из 16 районов страны, снизивших производство на селе, к уровню двухгодичной давности 10 — в Минской области. Ни одно из 12 базовых хозяйств региона не достигло показателей агрокомбината-передовика «Снов». В отчетности чиновникам надо перестать приписывать несуществующие показатели. Минщина, к сожалению, здесь время от времени оказывалась в лидерах.

Александр Лукашенко:

Зачем вам это надо? Вы ведь приписываете то, на что я меньше всего обращаю внимания: сколько там надоили, какие привесы, сколько товарность молока, телятам споили, сами выпили… Это важно, но это не главное. Главное, еще раз подчеркиваю, — это показатели эффективности.

Можно повысить экономический потенциал страны, постоянно увеличивать зарплаты, стипендии, пенсии, строить жилье, другие социальные объекты. Но все усилия государства окажутся сведенными на нет, если человек будет сталкиваться с равнодушием и хамством чиновников. В борьбе с этим злом действовать нужно бескомпромиссно. Нельзя разговаривать с человеком через губу, надо открыто и честно идти к людям, тем более что у вас и средств массовой информации хватает, можно людям рассказать все, о чем вы хотите рассказать. Надо обеспечить безопасность людей, чтобы каждый гражданин был надежно защищен государством от преступных посягательств.

Много Президент говорил и об ответственности чиновников за принятые обязательства о наведении порядка на земле. Например, в выделении участков под строительство сельскими исполкомами. Под эти земли не должны попасть сельхозугодья. Александр Лукашенко предостерег чиновников от круговой поруки, семейственности и кумовства. Ведь именно с этого начинается коррупция. И тогда уже не до экономики. Во главе угла, рядом с ней — социальное благополучие человека. В последнее время участились жалобы по жилищно-коммунальным вопросам. Новому руководству следует обратить на это самое повышенное внимание. Равнодушие и хамство должны исчезнуть из поведения чиновников. Бороться с этим будут и с помощью средств массовой информации, и административным реагированием на каждый факт ненадлежащего отношения к решению проблем людей. То же самое касается и охраны правопорядка.

Александр Лукашенко:

Продвинется Минская область — значительно продвинется вперед вся страна. Минщина — это основа, это огромная территория с хорошими землями и очень хорошими людьми и большими возможностями. И здесь мы должны очень серьезно прибавить.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

То, что возможно в этом году поправить, чтобы выполнить безоговорочно программу социально-экономического развития по Минской области, мы, конечно, сделаем.

Индульгенцию на устранение имеющихся недостатков — удостоверение губернатора — Борис Батура получил лично из рук Президента. С этого момента Минская область вступает под его руководство.

Евгений Горин, Валерий Науменко, Александр Горощенко, Андрей Дук, телекомпания СТВ.