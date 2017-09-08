Александр Лукашенко и Павел Топузидис обсудили реализацию проекта по торговому обслуживанию населения «Магазины у дома»

Новости Беларуси. Бизнес на селе можно и нужно успешно развивать. Реализацию проекта по торговому обслуживанию населения обсудили 8 сентября во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко провел встречу с председателем совета директоров «Табак-инвест» Павлом Топузидисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа «Магазины у дома» реализуется уже два года, и сейчас продолжается поиск неэффективно используемых помещений для проекта. Так, уже задействованы площади в Новополоцке. Начато и строительство уникального комплекса в Шклове. Планируется, что он также станет логистическим центром для снабжения торговых объектов всего района, а еще выполнит заказы покупателей там, где магазинов нет.

Программа объединит не менее 15 населенных пунктов. А это значит, для сельчан будет доступен такой же ассортимент, что и в гипермаркетах крупных городов.

Глава государства еще раз обратил внимание на вопрос цен, подчеркнув, что порой продукты в деревнях стоят дороже, чем в райцентре.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Получается такая несправедливая вещь. Сельчане выращивают, возделывают, а покупать в магазине всегда дороже, чем в городе. Несправедливо. Я понимаю, что логистика, еще что-то. И, конечно, нужна конкуренция. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном из районов Беларуси вот такую сеть обслуживания. И ты мне однозначно заявил, что это будет по ценам ниже, чем существующие. Это меня подкупает. Конечно, надо, чтобы население обслуживалось достойно. Тем более у нас уже на селе и в районных центрах, в районах вообще система выстроена проживания людей. Уже есть агрогородки, они стабильны и постоянны, они навсегда. Не думаю, что кто-то эту систему сломает. Понятно, что в районном центре должен быть приличный торговый центр, который будет распределительным центром по всему району. В агрогородках должны быть поменьше магазины, но приличные. Там должны люди купить все, что их интересует. То есть товар, который есть в Минске, должен быть доступен и для наших сельчан. И кроме этого мы определились, что останется еще третий уровень. Районный центр, агрогородки и третий уровень – большие деревни. И там есть магазины. Во всех центрах. Их надо привести в порядок или построить простенький магазинчик. И еще один уровень, четвертый, это маленькие деревеньки. Их называли когда-то неперспективными и так далее. Я сейчас агитирую вас, бизнесменов, чтобы вы приехали в эту деревеньку свою и как-то ее возродили. И пока там живут люди, их надо, видимо, обслуживать через автолавки.