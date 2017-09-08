Прямой эфир

Александр Лукашенко и Павел Топузидис обсудили реализацию проекта по торговому обслуживанию населения «Магазины у дома»

08 сентября 2017 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бизнес на селе можно и нужно успешно развивать. Реализацию проекта по торговому обслуживанию населения обсудили 8 сентября во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко провел встречу с председателем совета директоров «Табак-инвест» Павлом Топузидисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа «Магазины у дома» реализуется уже два года, и сейчас продолжается поиск неэффективно используемых помещений для проекта. Так, уже задействованы площади в Новополоцке. Начато и строительство уникального комплекса в Шклове. Планируется, что он также станет логистическим центром для снабжения торговых объектов всего района, а еще выполнит заказы покупателей там, где магазинов нет.

Программа объединит не менее 15 населенных пунктов. А это значит, для сельчан будет доступен такой же ассортимент, что и в гипермаркетах крупных городов.

Глава государства еще раз обратил внимание на вопрос цен, подчеркнув, что порой продукты в деревнях стоят дороже, чем в райцентре.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Получается такая несправедливая вещь. Сельчане выращивают, возделывают, а покупать в магазине всегда дороже, чем в городе. Несправедливо. Я понимаю, что логистика, еще что-то. И, конечно, нужна конкуренция. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном из районов Беларуси вот такую сеть обслуживания. И ты мне однозначно заявил, что это будет по ценам ниже, чем существующие. Это меня подкупает. Конечно, надо, чтобы население обслуживалось достойно. Тем более у нас уже на селе и в районных центрах, в районах вообще система выстроена проживания людей. Уже есть агрогородки, они стабильны и постоянны, они навсегда. Не думаю, что кто-то эту систему сломает. Понятно, что в районном центре должен быть приличный торговый центр, который будет распределительным центром по всему району. В агрогородках должны быть поменьше магазины, но приличные. Там должны люди купить все, что их интересует. То есть товар, который есть в Минске, должен быть доступен и для наших сельчан. И кроме этого мы определились, что останется еще третий уровень. Районный центр, агрогородки и третий уровень – большие деревни. И там есть магазины. Во всех центрах. Их надо привести в порядок или построить простенький магазинчик. И еще один уровень, четвертый, это маленькие деревеньки. Их называли когда-то неперспективными и так далее. Я сейчас агитирую вас, бизнесменов, чтобы вы приехали в эту деревеньку свою и как-то ее возродили. И пока там живут люди, их надо, видимо, обслуживать через автолавки.

Александр Лукашенко и Павел Топузидис обсудили реализацию проекта по торговому обслуживанию населения «Магазины у дома»-1

Павел Топузидис, председатель совета директоров ООО «Табак-Инвест»:
Вы абсолютно правы в том, что социальная ответственность бизнеса на сегодняшний день гораздо важнее, чем деньги. Деревня не то, что заслуживает, мы обязаны довезти до нее то, что есть в городе.

Планируется, что именно «шкловский проект» станет типовым и поможет создавать торговые сети в других регионах. К тому же подобные комплексы, несомненно, будут настоящими центрами притяжения как для жителей города, так и для всего района. Сегодня рассматривается возможность не просто строительства новых объектов, но еще и организации торговли на базе существующих.

Павел Топузидис:
Головной магазин в Шклове будет готов летом 2018 года. Так что это будет первый шаг. Следующий шаг – 13 агрогородков, в которых тоже будут построены или же, как я сказал, заменены некоторые новые построенные магазины с новой выкладкой, с новым ассортиментом.

Сегодня в списке сфер деятельности предприятия производство табачных изделий и розничная торговля, а также строительство, организация общественного питания и гостиничного обслуживания.

# Экономика # Александр Лукашенко # Государственная политика в сфере торговли

Другие новости рубрики

Все новости
«Беларусь – не монолитная страна в плане индустрии. Есть очень успешные направления, есть немного отстающие»
07 сентября 2017 19:47

«Беларусь – не монолитная страна в плане индустрии. Есть очень успешные направления, есть немного отстающие»

Подать потребителю то, что он хочет: 7 сентября аграрии и правительство обсудили обеспечение Беларуси овощами
07 сентября 2017 18:15

Подать потребителю то, что он хочет: 7 сентября аграрии и правительство обсудили обеспечение Беларуси овощами

Новости экономики за 07.09.2017
07 сентября 2017 17:20

Новости экономики за 07.09.2017