Новости экономики за 07.09.2017

Новости Беларуси. Сроки переноситься не будут: индивидуальным предпринимателям дали почти два года для перехода на кассовое оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, любые операции должны будут совершаться с применением чека. Все должно быть готово к 1 февраля 2019 года, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Кассовые чеки позволяют контролировать выручку, а значит, и налоги, поступающие в бюджет. Кроме того, 100 % помогают защитить права потребителей, то есть каждого из нас. 1 января 2019 года – срок полной готовности, но кому-то придется внедрить чеки гораздо раньше. Так ИП, которые работают в городах областного подчинения и в Минске, нужно будет подключиться к системе контроля кассового оборудования до 1 декабря 2018 года, в городах районного подчинения – до 1 января 2019. Штрафы за нарушение сроков достигают 2300 рублей. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Золотовалютные резервы страны приблизились к 7 миллиардам долларов. Только за август был прирост более 300 миллионов, сообщает Нацбанк. Такой скачок стал возможным благодаря взвешенной денежно-кредитной политике, продаже облигаций и поступлению экспортных пошлин на нефть и нефтепродуктов. Добавим, что это максимальный объем резервных активов с октября с 2013 года.