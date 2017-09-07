Новости экономики за 07.09.2017

Новости Беларуси. Сроки переноситься не будут: индивидуальным предпринимателям дали почти два года для перехода на кассовое оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, любые операции должны будут совершаться с применением чека. Все должно быть готово к 1 февраля 2019 года, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Кассовые чеки позволяют контролировать выручку, а значит, и налоги, поступающие в бюджет. Кроме того, 100 % помогают защитить права потребителей, то есть каждого из нас.
1 января 2019 года – срок полной готовности, но кому-то придется внедрить чеки гораздо раньше.
Так ИП, которые работают в городах областного подчинения и в Минске, нужно будет подключиться к системе контроля кассового оборудования до 1 декабря 2018 года, в городах районного подчинения – до 1 января 2019. Штрафы за нарушение сроков достигают 2300 рублей.
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Золотовалютные резервы страны приблизились к 7 миллиардам долларов. Только за август был прирост более 300 миллионов, сообщает Нацбанк. Такой скачок стал возможным благодаря взвешенной денежно-кредитной политике, продаже облигаций и поступлению экспортных пошлин на нефть и нефтепродуктов.
Добавим, что это максимальный объем резервных активов с октября с 2013 года.
ЛУЧШИЕ НА РЫНКЕ
Белорусские тягачи признаны лучшими на российском рынке. Интересно, что изначально завод разрабатывал грузовики класса Евро-6 для западного рынка с прицелом на восточных перевозчиков, совершающих рейсы в Европу. Пока в России еще не определены стандарты автомобилей такого класса, наш завод готовится к серийному запуску и тестируют надежность систем.
Главный критерий – какие достопримечательности посетить: Минск попал в топ-30 мест, где можно отлично провести выходные
На торгах доллар обособился от общей корзины валют, актуальный курс на 8 сентября 1 рубль и 92 копейки. Евро оценили в 2 рубля и 30 копеек, а 100 российских рублей – в 3 рубля и 37 копеек.