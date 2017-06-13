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Александр Лукашенко – Герману Грефу: поле деятельности Сбербанка России на белорусском рынке надо расширять

13 июня 2017 10:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает Сбербанку России расширять поле деятельности на белорусском рынке. Об этом глава государства заявил 13 июня на встрече с Германом Грефом, председателем правления этого российского банка. На переговорах также присутствовал бизнесмен Михаил Гуцериев. Речь шла о текущем положении дел и новых проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне приятно всегда с вами встречаться, вы это знаете. Я готов к обсуждению любых проблем, которые сегодня в нашем сотрудничестве есть, тем более вы работаете у нас очень активно. В экономике Сбербанк России активный участник нашего рынка. Я думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку это будем делать.

Александр Лукашенко – Герману Грефу: поле деятельности Сбербанка России на белорусском рынке надо расширять-1

Герман Греф, председатель правления ПАО «Сбербанк» (Россия):
Сбербанк Беларуси – очень крупный игрок на рынке. И все эти годы, я посмотрел, начиная с 2014 года, в непростые времена мы увеличивали свой портфель. И, в общем, сейчас ситуация значительно более стабильная. Считаю, что этот год мы уже закончим значительно лучше, чем 2015 и 2016. Со следующего года, я думаю, мы уже должны выходить на устойчивую прибыль.

Сбербанк – крупнейший банк не только на территории России, но и в СНГ. С каждым годом он расширяет свое международное присутствие. Услугами дочерних банков можно воспользоваться на территории стран Содружества, в 9 государствах Центральной и Восточной Европы, в Китае и Индии.

# Экономика # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Герман Греф

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