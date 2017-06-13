Александр Лукашенко – Герману Грефу: поле деятельности Сбербанка России на белорусском рынке надо расширять

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает Сбербанку России расширять поле деятельности на белорусском рынке. Об этом глава государства заявил 13 июня на встрече с Германом Грефом, председателем правления этого российского банка. На переговорах также присутствовал бизнесмен Михаил Гуцериев. Речь шла о текущем положении дел и новых проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно всегда с вами встречаться, вы это знаете. Я готов к обсуждению любых проблем, которые сегодня в нашем сотрудничестве есть, тем более вы работаете у нас очень активно. В экономике Сбербанк России активный участник нашего рынка. Я думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку это будем делать.