Александр Лукашенко: «Азот из природного газа – если "Газпрому" интересно, мы можем с ними договориться о строительстве»

Единственное, что предлагали по финансовой части во время переговоров в Сочи – возможное участие «Газпрома» в модернизации «Гродно Азота». Один из масштабных проектов – современный азотный комплекс. По размерам он будет как четвертая часть нынешнего завода. На новой производственной площадке увеличат выпуск продукции и создадут новые рабочие места.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может, у них будет к этому интерес. Не будет – мы сами будем строить этот комбинат. Он нам нужен: спрос на удобрения азотные в мире очень приличный. Мы будем создавать и комплексные, и смешанные удобрения. Нам нужен азот. Фосфор есть, калий есть, азот у нас есть, но мы хотим увеличить производство. Азот из природного газа – если «Газпрому» интересно, мы можем с ними договориться о строительстве.