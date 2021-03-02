Александр Лукашенко: «Азот из природного газа – если "Газпрому" интересно, мы можем с ними договориться о строительстве»

Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Единственное, что предлагали по финансовой части во время переговоров в Сочи – возможное участие «Газпрома» в модернизации «Гродно Азота». Один из масштабных проектов – современный азотный комплекс. По размерам он будет как четвертая часть нынешнего завода. На новой производственной площадке увеличат выпуск продукции и создадут новые рабочие места.