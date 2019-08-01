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Акцент на экономике: что будут обсуждать 1 августа на встрече глав государств Беларуси и Узбекистана

01 августа 2019 06:38
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Новости Беларуси. Встреча глав государств Беларуси и Узбекистана пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент на экономике: что будут обсуждать 1 августа на встрече глав государств Беларуси и Узбекистана-1

К обсуждению подготовлен широкий круг вопросов. Акцент будет сделан на укреплении экономических отношений. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Лидеры также планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице.

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Акцент на экономике: что будут обсуждать 1 августа на встрече глав государств Беларуси и Узбекистана-4

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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