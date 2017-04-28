Для привлечение новых зарубежных партнеров и инвесторов. В Бресте проходит международный бизнес-форум

Новости Беларуси. Деловым контактам – зеленый свет. В Бресте проходит международный бизнес-форум, на котором представлен весь потенциал региона. Главная цель мероприятия – привлечение новых зарубежных партнеров и инвесторов. Такой возможностью уже воспользовались представители компаний из 14 стран мира. Причем большинство из них приехали с конкретными предложениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лю Сюань, заместитель генерального директора консалтинговой компании (Китай): Этот форум открывает для нас много возможностей для сотрудничества с белорусскими производителями и продвижения их в Китае. Нас интересуют продукты питания для пожилых людей и детей, а также лен и деревообработка.

Славомир Корпаль, представитель транспортной компании (Польша):

Беларусь удобна и для транзита. Мы хотим через белорусские фирмы расширять свою деятельность. И идти дальше на Восток, используя ваши контакты и опыт.

Интересы у иностранных компаний разные. Европейцы приехали с предложениями по альтернативной экономике, по сельскому хозяйству. Страны дальней дуги больше рассматривают вопросы промышленной кооперации, в частности, создания совместных производств.

На прошлом подобном форуме подписали контракты на десятки миллионов долларов. Не меньшей результативности организаторы ожидают и в 2017 году.