Агропромышленный комплекс Беларуси: проблемы и достижения

Новости Беларуси. На неделе Россельхознадзор ввел очередные ограничения на ввоз белорусской продукции нескольких предприятий. Много лет помощь сельскому хозяйству была одной из основных статей бюджета. В агропромышленный комплекс Беларуси вложено около 40 млрд долларов. Проблема продовольственной безопасности давно решена. Более того, ежегодно растет выручка от экспорта продовольствия. Это несколько миллиардов долларов ежегодно. Но обратной стороной этого процесса стали сельхозпредприятия, приученные сидеть на госдотациях. За пять лет число убыточных производств выросло и сейчас это почти четверть сельхозпредприятий. Многовато. О том, что на земле не получится сделать подушку экономической безопасности, постоянно латая дыры из госбюджета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Городокское предприятие «Райагропромснаб» в общей сложности должно 75 миллиардов старыми. Некогда крупное крепкое хозяйство приехал спасать антикризисный управляющий.

Леонид Михайлов, антикризисный управляющий сельхозпредприятия «Городокский райагропромснаб»:

Есть критерии, которые оценивают платежеспособность предприятия. И в отношении Городокского райагропромснаба и было принято решение, как проект, такой пилотный эксперимент в отношении сельхозпредприятия возбудить процедуру банкротства. Основные критерии это кредиторская задолженность. Помимо банка это иные поставщики.

Слабое звено агропромышленного комплекса – убыточные сельхозпредприятия. Сейчас их 365. Господдержка аграриев помогла решить проблему продовольственной безопасности, с одной стороны. С другой – появились производства, берущие кредиты с пониманием, что их можно не возвращать.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Государственные программы модернизации сельского хозяйства, модернизации наших ферм, особенно молочных, модернизации мясомолочных заводов, мясных заводов сработали. Мы не экспортировали бы на миллиарды долларов нашей продукции, если бы этого не было. Теперь мы должны ждать от нашего сельского хозяйства отдачи. Главная проблема у нашего сельского хозяйства – экспорт и эффективность. Все наши СПК давно привыкли к тому, что кредиты дадут, а потом спишут. Давно пора привыкать к тому, что за все надо платить.

В правительстве предполагают, что проблему можно решить в течение ближайших лет. Обозначены меры, призванные помочь таким предприятиям.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сейчас надо каждый день, каждую минуту работать с этими предприятиями. Если работать так, как прописано в указах (а мы по-другому не можем), то в течение следующего и 2018 года можно будет реально эти предприятия, будем говорить, оздоровить. И дать им возможность получать и прибыль, и продукцию с другой себестоимостью. И вовлечь в оборот еще целый пласт таких подходов.

Александр Семенюк, директор СПК «Рогознянское»:

Всегда у мысли есть ценитель,

И всюду слышу много лет:

Вы талантливый мыслитель.

Но в кассе вашей денег нет.

Деньги когда есть, тогда и успех. У нас деньги есть.

Жаловаться на непростую экономическую ситуацию в этом СПК не принято уже давно. По продуктивности и рентабельности хозяйство в лидерах не только района, но и всей Брестчины. Главная статья дохода – молоко. 1400 голов дойного стада дают 25 тонн в сутки. 90% молока – класса «экстра». Причем, со временем поголовье скота только растет. А вместе с тем и прибыль. За первое полугодие тут заработали порядка 350 тысяч долларов. К концу года планируют приблизиться к отметке в миллион.

Александр Семенюк, директор СПК «Рогознянское»:

За полугодие мы уже получили 18% рентабельности без помощи государства. Спасибо государству, что оно помогает. Но в принципе мы можем обойтись даже без помощи государства.

Как признается бессменный руководитель хозяйства Александр Семенюк, главное – порядок и дисциплина каждого рабочего. С неба деньги никому не падают, но даже сейчас их вполне реально заработать кропотливым трудом на фермах и полях.

В Беларуси на собственном рынке в этом году продали больше отечественных продуктов. При этом внутренние потребности обеспечиваются своим только на 85%. Одновременно растет экспорт белорусских продуктов. Каждый день заграницу продается товаров на 14 миллионов долларов.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Экспортный потенциал в текущем году, мы думаем, что прирастем на 17-18% к прошлому году. Полагаю, что где-то на 3,5 миллиарда долларов продовольствия мы должны продать на внешние рынки (это по системе нашей). Плюс потом пойдет частный сектор и прочее, поэтому по итогам года за 5 миллиардов долларов мы должны иметь. Вот такой экспортный потенциал на продовольствие.

Поставлена задача больше закупать у населения излишков с приусадебных участков. Прежде всего яблок. В этом году они уродились. Поручение Президента в целом по АПК: аграриям надо предоставить возможность выгоднее продать выращенное, населению купить подоступнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людей интересует главное: чтобы на прилавках была продукция нашего села по доступным ценам. Люди прекрасно начали разбираться, что то, что из-за рубежа, то неизвестно что. И неизвестно потом с кого спрашивать за поставки импортной продукции. А то, что наше, то они прекрасно знают, что Президент найдет с кого спросить. Люди сегодня в подавляющем большинстве потребляют собственный продукт. И это хорошо. Они довольны нашей продукцией. Их интересует, будем ли мы обеспечены и сегодня, и завтра, особенно в зимний период времени, в весенний период времени до нового урожая своими продуктами питания, своей одеждой, своими техническими культурами, типа картофель, кукуруза, свекла. И меня это прежде всего интересует.

На неделе, когда уборочная зерновых была завершена на 99,7%, –урожая меньше, чем планировалось, – во Дворце Независимости Президент предварил большой разговор о сельском хозяйстве Беларуси. Что сделано, текущее положение дел и главное – будущее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что вы мне хотите доложить о глубоком реформировании сельского хозяйства – не надо. Я вас позвал для того, чтобы вы к ноябрю месяцу подготовили большое совещание, на уровне Президента. И мы там и отчёты ваши, и предложения послушаем. И самое главное – посмотрим, какой эффект дали принимаемые мною меры по поддержке сельского хозяйства.