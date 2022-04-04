«Абсолютно всё, безусловно, мы не заменим». Как работает белорусская текстильная промышленность под санкциями?

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.

Алена Сырова, СТВ:

Татьяна Алексеевна, вы к нам приехали прямо с совещания в правительстве. Говорили ли о работе в новых условиях, и, может быть, действительно уделяли внимание не только Китаю, но и другим странам?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Я приехала, действительно, с совещания, которое проводил наш курирующий вице-премьер Юрий Викторович Назаров. Практически 70 % времени именно и уделялось по каждому министерству, ведомству. Какая работа ведется в том или другом госоргане именно по интеграции, по выходу или по замещению тех рынков, которые мы потеряли по определенным причинам: это рынок Украины, безусловно, это рынки Евросоюза. Поэтому, чтобы добиться эффективности и чтобы эта эффективность и какой-то результат пришли не послезавтра, а уже вчера или сегодня, работа поставлена сегодня в госорганах на системную основу. Именно планы мероприятий, чтобы это не просто было забюрократизировано, а чтобы эти планы отвечали реальным шагам, чтобы были реальные договора. Договора о сотрудничестве, о поставках, о кооперациях. Алена Сырова:

А о каких сроках вообще идет речь? Татьяна Лугина:

Вообще, уже по апрелю, безусловно, требования такие: сегодня все решается, буквально 48 часов на принятие решения, 48 часов на согласование любого нормативного документа на уровне Совета министров.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вот скажите, планы вашего концерна, чем замените рынок Украины?

Татьяна Лугина:

Вообще, у нас рынок Украины, в общем-то, если переориентировать на рынок Российской Федерации, рынок Армении, рынок Казахстана, кстати, как по нашей оценке, оказывается достаточно емкий. Это та продукция, которая основу у нас оставляла, это белье, чулочно-носочный ассортимент составлял порядка 20 % в экспорте – это как раз рынок Украины. Это текстиль, безусловно, это наш «Моготекс», ткани со специальными аппретами, специальным назначением. Это «Камволь», это «Оршанский льнокомбинат», который, в общем-то, на Россию экспорт составлял 18 %, а все остальное – это рынок Евросоюза, Америки, Украины, поэтому ведем активное импзамещение рынков. И я хочу сказать, что последнее, практически с 24 февраля, мы вступили в эту новую фазу понимания рынков и необходимости сконцентрироваться на такой главной точке – это рынок Российской Федерации. Он, действительно, по нашей продукции очень емкий. Кирилл Казаков:

Мы от этого уходили еще пять лет назад, и 10 лет назад.

Татьяна Лугина:

Уходили, да, но так складывается жизнь, скажем, что бывают и повторы, и по синусоиде повторяется некоторая траектория развития того или другого бизнеса. Поэтому по легкой промышленности у нас рынок Российской Федерации составлял порядка 73 %. Поэтому как бы мы ни уходили, уникальность наша была в конкретных каких-то ассортиментных позициях. Тот же лен, тот же «Моготекс» со специальными тканями с какими-то определенными свойствами негорючести или там другими свойствами, тот же «Камволь» по определенным свойствам, но так сказать, чтобы мы все заместили на рынок Евросоюза, нет, мы не заместили. И сегодня, может быть, в какой-то степени нам и проще в ситуации сориентироваться. И вот эти 30 % или там 25 % рынка Евросоюза сориентировать на громаднейший, с потенциалом большим, рынок Российской Федерации, наверное, мы готовы. И, в общем-то, работа такая плодотворная, и, надо сказать, что бизнес российский, он активный.