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«Абсолютно всё, безусловно, мы не заменим». Как работает белорусская текстильная промышленность под санкциями?

04 апреля 2022 17:58
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Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.

«Абсолютно всё, безусловно, мы не заменим». Как работает белорусская текстильная промышленность под санкциями?-1

Алена Сырова, СТВ:
Татьяна Алексеевна, вы к нам приехали прямо с совещания в правительстве. Говорили ли о работе в новых условиях, и, может быть, действительно уделяли внимание не только Китаю, но и другим странам?

«Абсолютно всё, безусловно, мы не заменим». Как работает белорусская текстильная промышленность под санкциями?-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Я приехала, действительно, с совещания, которое проводил наш курирующий вице-премьер Юрий Викторович Назаров. Практически 70 % времени именно и уделялось по каждому министерству, ведомству. Какая работа ведется в том или другом госоргане именно по интеграции, по выходу или по замещению тех рынков, которые мы потеряли по определенным причинам: это рынок Украины, безусловно, это рынки Евросоюза. Поэтому, чтобы добиться эффективности и чтобы эта эффективность и какой-то результат пришли не послезавтра, а уже вчера или сегодня, работа поставлена сегодня в госорганах на системную основу. Именно планы мероприятий, чтобы это не просто было забюрократизировано, а чтобы эти планы отвечали реальным шагам, чтобы были реальные договора. Договора о сотрудничестве, о поставках, о кооперациях.

Алена Сырова:
А о каких сроках вообще идет речь?

Татьяна Лугина:
Вообще, уже по апрелю, безусловно, требования такие: сегодня все решается, буквально 48 часов на принятие решения, 48 часов на согласование любого нормативного документа на уровне Совета министров.

«Абсолютно всё, безусловно, мы не заменим». Как работает белорусская текстильная промышленность под санкциями?-7

Кирилл Казаков, СТВ:
Вот скажите, планы вашего концерна, чем замените рынок Украины?

«Абсолютно всё, безусловно, мы не заменим». Как работает белорусская текстильная промышленность под санкциями?-10

Татьяна Лугина:
Вообще, у нас рынок Украины, в общем-то, если переориентировать на рынок Российской Федерации, рынок Армении, рынок Казахстана, кстати, как по нашей оценке, оказывается достаточно емкий. Это та продукция, которая основу у нас оставляла, это белье, чулочно-носочный ассортимент составлял порядка 20 % в экспорте – это как раз рынок Украины. Это текстиль, безусловно, это наш «Моготекс», ткани со специальными аппретами, специальным назначением. Это «Камволь», это «Оршанский льнокомбинат», который, в общем-то, на Россию экспорт составлял 18 %, а все остальное – это рынок Евросоюза, Америки, Украины, поэтому ведем активное импзамещение рынков. И я хочу сказать, что последнее, практически с 24 февраля, мы вступили в эту новую фазу понимания рынков и необходимости сконцентрироваться на такой главной точке – это рынок Российской Федерации. Он, действительно, по нашей продукции очень емкий.

Кирилл Казаков:
Мы от этого уходили еще пять лет назад, и 10 лет назад.

«Абсолютно всё, безусловно, мы не заменим». Как работает белорусская текстильная промышленность под санкциями?-13

Татьяна Лугина:
Уходили, да, но так складывается жизнь, скажем, что бывают и повторы, и по синусоиде повторяется некоторая траектория развития того или другого бизнеса. Поэтому по легкой промышленности у нас рынок Российской Федерации составлял порядка 73 %. Поэтому как бы мы ни уходили, уникальность наша была в конкретных каких-то ассортиментных позициях. Тот же лен, тот же «Моготекс» со специальными тканями с какими-то определенными свойствами негорючести или там другими свойствами, тот же «Камволь» по определенным свойствам, но так сказать, чтобы мы все заместили на рынок Евросоюза, нет, мы не заместили. И сегодня, может быть, в какой-то степени нам и проще в ситуации сориентироваться. И вот эти 30 % или там 25 % рынка Евросоюза сориентировать на громаднейший, с потенциалом большим, рынок Российской Федерации, наверное, мы готовы. И, в общем-то, работа такая плодотворная, и, надо сказать, что бизнес российский, он активный.

«Абсолютно всё, безусловно, мы не заменим». Как работает белорусская текстильная промышленность под санкциями?-16

Кирилл Казаков:
Тем более мы говорим, что многие западные бренды уходят из России. Я понимаю, что это громкая рекламная кампания, как негативная, так и позитивная. Я понимаю, что некоторые бренды белорусский текстиль не заменит, но все же у нас появляется возможность.

«Абсолютно всё, безусловно, мы не заменим». Как работает белорусская текстильная промышленность под санкциями?-19

Татьяна Лугина:
Абсолютно все, безусловно, мы не заменим. И часть ткани для одежды, конечно же, как была Турция, Китай, оно же и будет, потому что развита нефтехимическая промышленность с полиэфирными и полиамидными тканями. Но то, что рынок России огромный, и то, что там есть колоссальные возможности прирасти по товарам легкой промышленности, – это безусловно.

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# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Татьяна Лугина # Юрий Назаров # Фотофакт

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