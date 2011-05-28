А. Лукашенко: Я последним ставлю подпись при продаже лакомых кусков Беларуси

Многие российские СМИ поспешили заявить о приватизации белорусской госсобственности. Но президент в очередной раз дал четко понять — она будет только на конкурсной основе. Бандитской и чиновничьей — не будет.

И позиция государства — не делать на это ставку, равно как и на кредит из Антикризисного фонда ЕврАзЭС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Нужно искать собственные резервы, а они есть.

Александр Лукашенко:

Начали кричать, выстроились в очередь: «Завтра Лукашенко начинает продавать активы наиболее ликвидных предприятий». И даже суммы начали называть — 7,5 млрд. долларов. Я даже один актив за такую цену не продам. Желательно, чтобы в этой очереди тот, кто стоит первым, крикнул последнему: «Расходитесь. Продажи не будет». Тем более за бесценок, как это кое-кто хочет прихватить.

Это не принадлежит ни мне, ни вам – это народное. И распродажи не будет. Это касается и Правительства, и Национального банка. Если они рассчитывают, что мы что-то начнем продавать, и за счет этого стабилизировать ситуацию в стране, то этого не будет. Никто ни Белкалий, ни МАЗ, ни БелАЗ, ни БМЗ — ничего не купит без моего ведома. По закону, по Конституции я последним ставлю подпись при продаже лакомых кусков Беларуси.

Никакой чиновничьей и прочей приватизации не будет. Я уже это сказал после выборов. Бедных надо поддержать, немощных, студентов. А тех, кто может работать и работать больше и лучше, надо заставить работать.

Запомните одно — спокойной жизни нам не дадут. Мы это знали в середине прошлого года, нас предупреждали: мы вам покажем кузькину мать в апреле-мае. Что и сделали. Начали со слухов, породили ажиотаж. Сегодня это просто делать в интернете и других демократических основах построения общества. Хорошо, что еще воевать не начали, как это в Ливии, Египте, Тунисе, как сегодня это в Испании, Греции, Италии отчасти. Бойня идёт вокруг. Так очнитесь и возьмитесь за ум, как говорят, если хотите жить в спокойной стране и ходить по нормальным улицам.

И вы сегодня видите, кто подстёгивает этот ажиотаж и кто хочет прихватить всё лучшее, что есть в Беларуси. Активы им, видите ли, давай. Деньги вперёд — завтра будут стулья.

И запомните: мы должны из любой ситуации выходить сами. Если нам помогут разные антикризисные фонды, это будет в плюс. Но рассчитывать надо на себя. Возможность для этого есть. Поставьте всех на военные рельсы. Не хватает БелАЗов — 28 часов в сутки работайте. Не хватает обуви — 30 часов в сутки работайте, не хватает одежды — 50 часов работайте. Привлекайте людей!

Я вчера разговаривал с одним бизнесменом, он говорит: Александр Григорьевич, что Вы с ними цацкаетесь? Я два месяца назад за 2 тысячи долларов хотел нанять главного инженера в строительную организацию — никто не отозвался. Ладутько звонит — 120 тысяч вакансий, людей найти не можем. За минуту до пересечения перекрестка кортежем президента останавливают движение. На каком бы перекрёстке не поворачивал — пять километров очередь, не пробиться. Всё дорого, бензин дорого. И все кричат, что нищие. А машины какие!