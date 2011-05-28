А. Лукашенко – Мясниковичу и Прокоповичу: Если не будет динамики курса валют, то вы первые положите партийные билеты

Это заявил Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам экономики. Совет министров и Нацбанк представили план по стабилизации ситуации в стране.

Глава государства поручил в кратчайшие сроки ликвидировать все диспропорции. И если курс доллара в пять тысяч белорусских рублей снимает спекулятивных спрос и просчитан точно, то должна быть ежедневная реальная динамика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы точно просчитали цену иностранной валюты, тогда обеспечивайте единый курс. Но каждый день должна быть динамика. И если ее не будет, то вы первые, Михаил Владимирович и Петр Петрович, положите партийные билеты, говоря советским языком.

Я хочу к людям обратиться. Пожалуйста, не вывозите товар из магазинов для складов под свои кровати. Тем более то, что вы вывозите, у нас в достатке. Мы это производим. И как только вы этот ажиотаж создаете, начинает лихорадить общество. Успокойтесь и покупайте по тем ценам, которые есть. Они и так уже запредельные. Им уже расти некуда.

Правительство, губернаторы, министры, в течение недели обеспечьте полный ассортимент товаров в торговых сетях. До крыши.

Всякий рост цен с сегодняшнего дня должен жесточайшим образом пересекаться. Только с разрешения премьер-министра и губернаторов возможна корректировка цен в сторону увеличения. Если это надо. Это надо будет восьми человекам доказать и получить разрешение.

Комитет госконтроля, правительство, губернаторы наделяются с сегодняшнего дня всеми полномочиями по решению проблем потребительского рынка, дисциплины и порядка на производстве и в стране. И прошу ко мне не обращаться с жалобами, что Комитет госконтроля, милиция или органы власти, контролируя дисциплину труда, выполняя поручения Президента, кого-то застукали в магазине в то время, когда он должен быть на строительной площадке, на заводе, на фабрике. Не ждите никаких указаний, выгоняйте с работы сразу. Возьмите на контроль всех, кто саботирует ваше решение.

Применяйте любые методы. Отбирайте лицензию, сажайте в тюрьму или просто берите на заметку, чтобы мы потом им, когда стабилизируем обстановку, а мы ее непременно стабилизируем, могли предъявить эти претензии.

Точно так поступайте и с теми оптовиками в торговых сетях, которые нас не понимают.

Президент заявил, что в стране не будет распродажи наиболее ликвидных объектов, никакой чиновничьей и прочей приватизации. Хотя отдельные СМИ уже поспешили заявить об этом.

Александр Лукашенко:

Начали кричать, выстроились в очередь: «Завтра Лукашенко начинает продавать активы наиболее ликвидных предприятий». И даже суммы начали называть: 7,5 млрд долларов. Я даже один актив за такую цену не продам. Желательно, чтобы в этой очереди тот, кто стоит первым, крикнул последнему: «Расходитесь. Продажи не будет». Тем более за бесценок, как это кое-кто хочет сделать.

Это не принадлежит ни мне, ни вам – это народное. И распродажи не будет. Это касается и Правительства, и Национального банка. Если они рассчитывают, что мы что-то начнем продавать, и за счет этого стабилизировать ситуацию в стране, то этого не будет. Никто ничего не купит без моего ведома. По закону, по Конституции я последним ставлю подпись при продаже лакомых кусков Беларуси.

Никакой чиновничьей и прочей приватизации не будет. Я уже это сказал после выборов. Бедных надо поддержать, немощных, студентов. А тех, кто может работать, надо заставить работать.