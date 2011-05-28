В сентябре в Беларуси планируется повышение стипендий и трудовых пенсий, в августе – социальных пенсий

Об этом сообщил заместитель министра экономики Андрей Тур на совместном заседании палат Национального собрания.

Такое общение правительства и парламентариев проходит регулярно и, как правило, затрагивает самые важные вопросы развития страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как было отмечено, в Беларуси готовится проект указа об ответственности за сговор и недобросовестную конкуренцию. Будет определен механизм контроля и регулирования за ценообразованием и усилена ответственность за нарушение этого порядка.

Андрей Тур, заместитель Министра экономики Республики Беларусь:

Либерализация – либерализацией, а ответственность – ответственностью. Поэтому в срочном порядке сейчас подготовили проект указа. Я думаю, никто не пойдет на то, чтобы отменить курс на либерализацию ценообразования. Но механизмы контроля и регулирования соответственным образом нужно усилить. И усилить цивилизованно, через антимонопольное законодательство.