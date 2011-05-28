А. Лукашенко: Самые оголтелые — российские средства массовой информации

Александр Лукашенко заметил откровенно деструктивную роль отдельных СМИ, которые нагнетают ситуацию. Некоторые просто увлеклись упреками в адрес руководства страны и активно подсчитывают, сколько Беларусь теряет на девальвации.

Александр Лукашенко:

Возьмем самые оголтелые — российские средства массовой информации. В частности, меня упрекают в том, что я срочно покинул страну и сбежал. Имеется в виду командировка в Казахстан. Они даже забыли, что подобные командировки планируются за год, да и куда не беги, всё равно придется возвращаться в страну. Параллельно обвиняют и Мясниковича, и Прокоповича за то, что сидят, как мыши под веником. Ну если сказать нечего, чего тогда вылазить на экран и что-то говорить? Правильно, Михаил Владимирович и Пётр Петрович?

Считают, сколько мы потеряли в экономике в результате девальвации. Упрекают нас, что мы, наверное, опять будем шантажировать Россию. Не знаю только, какие у нас рычаги, чтобы шантажировать огромную страну. Обвиняют нас и в том, что мы повысили заработную плату людям в прошлом году.

Ну и вывод. Лукашенко поздравил Саакашвили, Грузию и грузинский народ с Днем независимости, и вывод — на обоих обрушилась революционная волна, развалившая мифы, которые выстраивались годами, и мы оказались братьями по судьбам.

Больше всего истерии в российских средствах массовой информации. Я наблюдаю и за нашими, прежде всего иностранными, которые здесь благодаря Администрации Президента стали господствующими средствами массовой информации, и за зарубежными. На втором месте — наши, которые издаются здесь. Я их не называю, чтобы не создавать им рейтинг, но сделайте все, чтобы эти СМИ больше не присутствовали на нашей территории. И не потому, что мы хотим заткнуть рот. Нет. Подчеркиваю, я за ними внимательно наблюдал, весь ажиотаж начался оттуда.