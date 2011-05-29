А. Лукашенко: Мы имеем цены на природный газ выше, чем в Германии, спасибо братьям-россиянам за это

На совещании по актуальным вопросам экономики Александр Лукашенко обратил внимание на то, что и сегодня мы имеем цены на газ выше, чем в Германии. По сути, только под другим названием сохранилась и пошлина на нефть. Радует, правда, неизменно высокий спрос на белорусские товары за рубежом. Но это не покрывает валютный дефицит.

Александр Лукашенко:

В этом году мы имеем цены на природный газ выше, чем в Германии. Спасибо братьям-россиянам за это. Сегодня мы имеем немалые расходы и с покупкой, с приобретением нефти. Нам обещали, что у нас не будет таможенных пошлин после того, как мы ратифицируем все документы по Таможенному союзу, однако у нас таможенная пошлина сохранилась. Она называется по-другому, какая-то премия для компании, но она выше 1/3 таможенной пошлины. Это нас ставит в неодинаковые условия с товаропроизводителями в России, Казахстане и в других государствах. У них этого добра хватает и по дешевым ценам. По низким ценам.

Но, как я сказал, отличие сегодня, что нас, может быть, в какой-то степени спасает от той ситуации, которая была три года назад во время мирового кризиса, состоит в том, что на наши товары за пределами Беларуси такой же ажиотажный спрос. Я был в Туркменистане, в Казахстане, я знаю, что происходит в России, — это традиционные рынки, в Венесуэле, других странах. Только вези продукцию — закупают. На некоторых предприятиях сегодня очередь — белорусских предприятиях — зарубежных покупателей на полтора года вперед. Насколько информирован, БелАЗ у нас загружен уже заказами на будущий год полностью, под завязку. Настораживает только другое: если такой спрос, почему мы не находим площадки, чтобы все в большем количестве собирать нужной техники и продавать, продавать, продавать, для того чтобы занять рынки. Мы продадим сегодня туда технику — завтра нужны туда будут запасные части.

Но валюты не хватает. Слишком уже высоки сегодня цены на нефть, природный газ, металлы и другое сырье и комплектующие, которые мы покупаем. Мы, к сожалению, сегодня еще больше покупаем, чем продаем. И это главный вопрос нашей выживаемости.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Решение о повышении с 1 июня текущего года размера трудовых пенсий Вами уже поддержано. Также предлагается провести перерасчёты в августе и ноябре, исходя из фактической сложившейся среднемесячной зарплаты работников за второй и третий квартал. В целом, в июне-июле будет представлен дополнительный пакет нормативных правовых актов по социальным гарантиями гражданам и адресной помощи.

По ценам и тарифам на услуги ЖКХ предлагается двигаться в увязке с индексацией зарплат, ростом пенсий, а также внедрением системы безналичных субсидий из бюджета тем домашним хозяйствам, у которых расходы по этой статье составляют более 20% в городе и 15% в деревне.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Начинать надо с производства, с предприятий, уменьшить импортную зависимость. Мы же много можем делать, мы же много можем решать вопросов. Что мы не можем сократить энергоресурсы — можем, наука и технология позволяют, в два раза сократили. Почему мы это не делаем, а платим валюту? Первая задача — чтобы рост экспорта опережал прирост импорта на 15%.