Аграрии Слуцкого района – о посевной-2015 и будущих результатах

Новости Беларуси. Фундамент большого хлеба. Весенняя посевная стартовала во всех районах Минской области. Руководители хозяйств, агрономы, механизаторы сдают очередной важный экзамен. О лучших аграриях Слуцкого района, успехами которых вправе гордиться все страна, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Слуцкий район – один из лидеров аграрной отрасли Минской области. Высокие урожаи здесь получают из года в год. Десятки сельхозпредприятий работают на общий каравай.

На передовых позициях и сельхозпредприятие «Рачковичи». В этом году погоду на полях здесь начали раньше обычного – времени не теряли. В итоге, с севом ранних яровых культур справились.

Николай Красуцкий, директор сельхозпредприятия «Совхоз «Рачковичи» Слуцкого района»:

Посевная по сравнению с прошлым годом где-то на 1,5 – 2 недели раньше началась. Мы уже практически готовы. Мы заметили давно, с каждым годом все раньше и раньше, потому что погода меняется. И мы были готовы к посевной. Техника была подготовлена за зиму, механизаторы уже рвались в поле.

Техника, удобрения, механизаторы – это то, что необходимо для того, чтобы провести посевную качественно и в срок.

Николай Красуцкий:

Знаете, как-то с каждым годом коллектив у нас становится более сплоченным. Почему? Потому что они поняли, что от их труда зависит их будущее. Есть работа только тогда, когда есть результат. А если не будет результата, не будет денег, значит, работы не будет. Все наши механизаторы это понимают и очень ответственно относятся к делу. Поэтому результат будет, я уверен!

Будущий результат в руках опытных механизаторов. Руководитель сельхозпредприятия своими хлеборобами гордится. Местные передовики – в лидерах районного соревнования.

Апрель с сельхозпредприятии будет горячим. После яровых культур будут сеять сахарную свеклу, а затем кукурузу. Площади под картофель в этом году увеличили до 500 гектаров – второй хлеб приносит хорошую прибыль.