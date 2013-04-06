6 апреля Червенский рынок открылся в Лошице

Новости Беларуси. Червенский рынок справил 6 апреля новоселье. После смены прописки он располагается в микрорайоне Лошица. С прежнего места переехало большинство предпринимателей.

На новой торговой площадке размещено более 700 павильонов. Рядом — автостоянка на 200 машино-мест, к концу года это цифра увеличится на сотню.

Рынок можно смело назвать комплексным: несмотря на то, что основной упор сделан на торговлю промышленными товарами, здесь можно приобрести стройматериалы и продукты. Для продажи последних определено отдельное здание.

Летом дополнительно организуют сезонную торговлю овощами и фруктами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавцы:

Мои постоянные покупатели ко мне уже пришли, и я надеюсь, еще придут. Новое место нравится, рынок чистый, аккуратный.

Очень довольны рынком, очень довольны, что администрация и горисполком и исполком пошли нам на встречу и сделали этот рынок.

Александр Калинин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»:

На сегодняшний день мы занимаемся корректировкой детальной планировки квартала, чтоб обеспечить перспективную зону развития этого рынка. Готовится также проект торгово-общественного центра, это вторая очередь инвестиционного проекта на данной территории. И мы предполагаем, что через год-полтора данная территория превратится в центр развития предпринимательства республиканского значения.